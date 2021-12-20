Более девяти миллионов человек голодают в охваченной войной северной Эфиопии: ООН

17:56 26 Ноябрь Киев, Украина

Мировая продовольственная программа (ВПП) ООН заявила в пятницу, что число людей, нуждающихся в продовольственной помощи в раздираемой войной северной Эфиопии, выросло до более чем девяти миллионов.





В результате продолжавшейся на протяжении года войны, сотни тысяч людей оказались на грани Международная тревога растет в связи с эскалацией конфликта во второй по численности населения стране Африки, когда боевики повстанческой группировки Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) продвигаются к столице, поскольку иностранные правительства призывают своих граждан уехать.В результате продолжавшейся на протяжении года войны, сотни тысяч людей оказались на грани голода , несмотря на то, что гуманитарные работники изо всех сил пытаются доставить срочно необходимые материалы для отчаявшегося населения в регионах Тыграй, Амхара и Афар.



В пятницу ВПП заявила, что за последние месяцы ситуация резко ухудшилась, и, по оценкам, 9,4 миллиона человек голодают «в результате продолжающегося конфликта» по сравнению с примерно семью миллионами в сентябре.



«В регионе Амхара - на переднем крае конфликта в Эфиопии - наблюдался самый большой рост численности: 3,7 миллиона человек сейчас остро нуждаются в гуманитарной помощи», - заявила ВПП.



«Из жителей северной Эфиопии, нуждающихся в помощи, более 80 процентов (7,8 миллиона) находятся в тылу боевых действий».



На этой неделе гуманитарные работники смогли раздать продукты питания в городах Десси и Комболча Амхары, впервые с тех пор, как они были захвачены НФОТ почти месяц назад, заявила ВПП, добавив, что доступ к ее складам был предоставлен только на прошлой неделе.



Риск недоедания также увеличился во всех трех регионах: данные скрининга показывают, что среди детей этот показатель составляет от 16 до 28 процентов, говорится в сообщении.



«Еще более тревожно то, что до 50 процентов беременных и кормящих женщин, прошедших обследование в Амхара и Тиграй, также оказались недоедающими».



Боевые действия также повредили более 500 медицинских учреждений в Амхаре, сообщило гуманитарное агентство ООН OCHA поздно вечером в четверг.



Поскольку повстанцы сообщают о крупных территориальных захватах, утверждая на этой неделе, что они захватили город всего в 220 километрах (135 милях) от Аддис-Абебы, правительство активизировало использование авиации против НФОТ.

В пятницу НФОТ и сотрудник больницы сообщили о двух авиаударах в столице Тыграя Мекеле.



Д-р Хайелом Кебеде, директор по исследованиям в больнице Мекеле Айдер, сказала AFP, что взрывы произошли в 9:00 и 12:30, при первом разрушении двух домов. «Все еще жду отчета о несчастных случаях», - сказал он

.

Источники сообщили AFP, что первый удар был нанесен недалеко от дома командира повстанцев и возле холма из зенитного пулемета. Но пресс-секретарь Абия Биллен Сейюм заявила, что у нее «нет информации» о каких-либо ударах беспилотников в Мекеле, который был отражен повстанцами в июне, прежде чем они распространились на Амхару и Афар.



Ранее в этом месяце правительство объявило общенациональное чрезвычайное положение, объявив в четверг о новых правилах, запрещающих разглашать информацию о результатах боевых действий, что может привести к санкциям против журналистов.



В последнем постановлении говорилось, что «запрещено распространять в каких-либо системах связи любые военные передвижения, результаты боевых действий», которые не были официально опубликованы правительством.

«Силы безопасности примут необходимые меры в отношении тех, кто нарушил» приказ, - говорится в сообщении, которое может быть предупреждено новостным агентствам и аккаунтам в социальных сетях, которые сообщали о заявлениях повстанцев о территориальных захватах.



Правительство также запретило жителям «использовать различные типы медиа-платформ для прямой или косвенной поддержки террористической группы» - отсылка к НФОТ - и предупредило о неуказанных последствиях для всех, кто проигнорирует указ.



Чрезвычайное положение, введенное 2 ноября, позволяет властям призывать в армию граждан, владеющих оружием, или приостанавливать деятельность любых СМИ, которые, как считается, «оказывают моральную поддержку прямо или косвенно» НФОТ.



Война разразилась в начале ноября 2020 года, когда Абий, лауреат Нобелевской премии мира 2019 года, направил войска в Тыграй, чтобы свергнуть его правящую партию, НФОТ. Он сказал, что этот шаг был предпринят в ответ на нападения НФОП на лагеря федеральной армии и обещал быструю победу, но боевые действия затянулись уже больше года.



В среду государственные СМИ сообщили, что Абий, бывший подполковник в вооруженных силах, прибыл на передовую, чтобы возглавить контрнаступление, передав обычные обязанности своему заместителю.