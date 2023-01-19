Более 80% европейцев поддерживают увеличение энергонезависимости от россии

11:59 19 января Киев, Украина

Большая часть населения государств Европейского Союза выступают за повышение энергетической независимости государств блока от россии.



Об этом свидетельствуют результаты опроса "Евробарометра", обнародованные на официальном сайте ЕС.

"Более восьми из десяти граждан ЕС (82%) соглашаются с тем, что ЕС должен продолжать принимать меры для уменьшения своей зависимости от российского ископаемого топлива", — говорится в сообщении.

При этом 83% респондентов считают, что война россии против Украины сделала инвестиции в возобновляемые источники энергии более актуальными. Более того, более 80% жителей ЕС признали, что рост цен на энергоносители влияет на их покупательную способность.



87% опрошенных также считают, что важно защитить критическую инфраструктуру, такую как трубопроводы и интернет-кабели, а 83% соглашаются с тем, что цена на электроэнергию не должна зависеть от цены на газ.