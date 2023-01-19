Более 80% европейцев поддерживают увеличение энергонезависимости от россии

Большая часть населения государств Европейского Союза выступают за повышение энергетической независимости государств блока от россии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Евробарометра", обнародованные на официальном сайте ЕС.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Евробарометра", обнародованные на официальном сайте ЕС.
При этом 83% респондентов считают, что война россии против Украины сделала инвестиции в возобновляемые источники энергии более актуальными. Более того, более 80% жителей ЕС признали, что рост цен на энергоносители влияет на их покупательную способность.
87% опрошенных также считают, что важно защитить критическую инфраструктуру, такую как трубопроводы и интернет-кабели, а 83% соглашаются с тем, что цена на электроэнергию не должна зависеть от цены на газ.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заяви, что после начала вторжения россии в Украину его стране удалось диверсифицировать поставки энергоносителей и избавиться от зависимости от россии.
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