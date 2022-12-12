Более 82 тысяч украинских беженцев уехали в США

Более 82 тыс. украинцев вместе с семьями уехали в Америку в рамках программы Единение для Украины (U4U). Такие данные в воскресенье, 11 декабря, привела иммиграционная служба США в своем отчете.
Данная программа, инициированная правительством США дает украинцам право на въезд и пребывание в стране сроком на два года по гуманитарному разрешению.
Для того, чтобы принять участие в программе, украинца должен поддержать спонсор, который предоставит деньги на время пребывания в США.
Известно, что для участия в программе U4U заявки в службу подали более 177 тыс. американцев, решивших поддержать украинских беженцев.
Кроме того, в США действует программа "Временной защиты" для украинцев и граждан еще ряда стран, которые уже находились в стране в момент начала войны на территории Украины.
По состоянию на 30 ноября по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинцев были зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы.
Данная программа, инициированная правительством США дает украинцам право на въезд и пребывание в стране сроком на два года по гуманитарному разрешению.
Для того, чтобы принять участие в программе, украинца должен поддержать спонсор, который предоставит деньги на время пребывания в США.
Известно, что для участия в программе U4U заявки в службу подали более 177 тыс. американцев, решивших поддержать украинских беженцев.
Кроме того, в США действует программа "Временной защиты" для украинцев и граждан еще ряда стран, которые уже находились в стране в момент начала войны на территории Украины.
По состоянию на 30 ноября по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинцев были зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы.
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