Более 4,5 тыс. граждан россии могут лишиться недвижимости в Эстонии

12:06 29 августа Киев, Украина

Из-за запрета на въезд в Эстонию и банковских санкций Евросоюза более 4500 россиян могут лишиться недвижимости в Эстонии, сообщил портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на МВД республики.

"Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином россии, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества", - указал вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар.

Более 4,5 тыс. россиян - владельцев собственности в республике не имеют вида на жительство в Эстонии. Таким образом, они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости, уточняет ERR.

"Власти Эстонии не считают, что им следует делать какие-либо смягчающие шаги в отношении собственников из рф", - добавил вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар.

Кроме того, по словам Коммусаара, республике необходимо ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз, поскольку это представляет непосредственную угрозу безопасности республики. В министерстве уверены, что следует изменить законодательную базу государства таким образом, чтобы граждане третьих стран не могли владеть землей и недвижимым имуществом в приграничных районах, а также вблизи объектов критически важной инфраструктуры. Представитель МВД Эстонии также уточнил, что его ведомство уже разрабатывает соответствующий законопроект, который будет представлен в ближайшие месяцы.



Эстония с 18 августа прекратила пропуск в страну граждан рф с выданными республикой шенгенскими визами за рядом исключений.