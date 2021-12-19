Более 3,5 тысяч мигрантов вернулись на родину с белорусско-польской границы

11:54 12 Декабрь Киев, Украина

Похоже, предпринятые Польшей и странами Прибалтики меры по сдерживанию потока нелегальных мигрантов через белорусскую границу дали позитивный результат. Все реже звучат сообщения о попытках незаконного пересечения границы беженцами с востока. Многие из них перебрались, спасаясь от морозов, в логистические лагеря.

Постепенно обманутые призрачными перспективами жизни в Европе мигранты возвращаются на родину. Заботу о возвращении этих людей, пострадавших от политических игр белорусских властей, взяло на себя правительство Ирака.

На сегодня удалось вернуть с белорусско-польской границы более 3,5 тысяч иракских граждан. Как сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф, для осуществления перелета такого количества сограждан были организованы и проплачены девять авиарейсов.

"До настоящего времени удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска", - заявил он.

Ахмед ас-Саххаф уточнил, что все 3 556 иракцев возвращаются домой совершенно добровольно. К тому же, помимо эвакуации, 383 иракцам восстановили утерянные документы.

Только в пятницу, 10 декабря, из минского аэропорта в Эрбиль отправился очередной рейс авиакомпании Iraqi Airways с 417 пассажирами на борту, в том числе двумя детьми.

Убыв на родину, мигранты оставляли после себя горы вещей, палаток, одеял и сумок с продуктами. Теперь белорусским властям придется потрудиться, чтобы очистить от мусора ранее заповедные белорусские леса.