Более 200 участников гражданских беспорядков арестованы в США

"Мы арестовали большое число человек, более 200 в разных городах, находящихся под управлением демократов в США. Мы делаем это крайне сдержанно, но стараемся помочь городам", - сказал глава государства, не указав, за какой именно срок были проведены аресты. Он добавил, что у федеральных властей "отсутствует терпимость по отношению к беспорядкам".

"Мы можем решить проблему примерно в течение часа в Портленде. Когда будете готовы, дайте нам знать, мы быстро решим проблему преступности в вашем городе",