Более 200 участников гражданских беспорядков арестованы в США

Федеральные правоохранительные органы США арестовали за последние дни около 200 участников массовых беспорядков, которые проходят в городах по всей стране. Об этом сообщил Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Мы арестовали большое число человек, более 200 в разных городах, находящихся под управлением демократов в США. Мы делаем это крайне сдержанно, но стараемся помочь городам", - сказал глава государства, не указав, за какой именно срок были проведены аресты. Он добавил, что у федеральных властей "отсутствует терпимость по отношению к беспорядкам".
При этом, по словам Трампа, Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для "расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов".
Он в очередной раз призвал власти города Портленд (штат Орегон) принять его предложение о введении Национальной гвардии для обеспечения правопорядка. "Мы можем решить проблему примерно в течение часа в Портленде. Когда будете готовы, дайте нам знать, мы быстро решим проблему преступности в вашем городе", - сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что единственный способ прекратить беспорядки в городах страны - это применение силы.
"Мы арестовали большое число человек, более 200 в разных городах, находящихся под управлением демократов в США. Мы делаем это крайне сдержанно, но стараемся помочь городам", - сказал глава государства, не указав, за какой именно срок были проведены аресты. Он добавил, что у федеральных властей "отсутствует терпимость по отношению к беспорядкам".
При этом, по словам Трампа, Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для "расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов".
Он в очередной раз призвал власти города Портленд (штат Орегон) принять его предложение о введении Национальной гвардии для обеспечения правопорядка. "Мы можем решить проблему примерно в течение часа в Портленде. Когда будете готовы, дайте нам знать, мы быстро решим проблему преступности в вашем городе", - сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что единственный способ прекратить беспорядки в городах страны - это применение силы.
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