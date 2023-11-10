Более 23 тысяч семей в Украине получили поддержку по программе "е-Восстановление"

18:32 10 ноября Киев, Украина

От старта программы государственной денежной помощи "е-Восстановление" средства на восстановление жилья получили более 23 тысяч украинских семей, чье жилье пострадало в результате вторжения россии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров

"Услуга "е-Восстановление" стартовала в "Дии" в начале мая. Это самый сложный сервис с точки зрения взаимодействия госорганов, комиссий и банков, но очень простой для граждан. Всего в несколько кликов подаете заявление и получаете компенсацию за поврежденное имущество", - напомнил министр.

По его словам, поступило 56,8 тысяч заявлений, а 23 219 семей получили средства на восстановление своего жилья. Это более 1,8 млрд. гривен, которые можно потратить на стройматериалы или ремонте услуги, чтобы скорее отстроить собственный дом.

"К программе присоединились десятки компаний-партнеров. Сможете всего за несколько кликов просмотреть и отфильтровать магазины по нужным услугам и товарам. Все удобно и просто", - проинформировал Федоров.

Он отметил важность второго этапа программы "е-Восстановление", который начался 1 августа.