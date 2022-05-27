Боингам российских компаний ограничили полеты в Китай

16:53 27 мая Киев, Украина

Китайские власти продолжают негласно присоединяться к санкциям против рф. На этой неделе китайским авиакомпаниям был разослан документ о запрете полетов российских самолетов Boeing через КНР.

Согласно документу, который российские перевозчики получили на этой неделе, китайские власти требуют, чтобы у воздушных судов из россии не было двойной регистрации. Сейчас самолеты перерегистрированы в рф, но сохраняют изначальную регистрацию на Бермудских островах.



Исключить их из бермудского реестра невозможно: право на это имеют лишь лизингодатели, и они в большинстве присоединились к санкциям.



Отныне Boeing российских компаний разрешается пролетать китайскую территорию только транзитом. От новых правил уже пострадала «Авиастар-ТУ» — основной партнет маркетплейса «Алиэкспресс».



Компания, которая возила в россии по 700 тонн китайского ширпотреба в неделю, получила уведомление, что пять ее судов Boeing не соответствуют требованиям ИКАО (Международной организации гражданской авиации), рассказал «Интерфаксу» источник на логистическом рынке.

«Если рейсы в Китай не прекратятся, авиакомпания столкнется с соответствующими штрафными санкциями», — добавил он.