Боингам российских компаний ограничили полеты в Китай

Китайские власти продолжают негласно присоединяться к санкциям против рф. На этой неделе китайским авиакомпаниям был разослан документ о запрете полетов российских самолетов Boeing через КНР.
Согласно документу, который российские перевозчики получили на этой неделе, китайские власти требуют, чтобы у воздушных судов из россии не было двойной регистрации. Сейчас самолеты перерегистрированы в рф, но сохраняют изначальную регистрацию на Бермудских островах.
Исключить их из бермудского реестра невозможно: право на это имеют лишь лизингодатели, и они в большинстве присоединились к санкциям.
Отныне Boeing российских компаний разрешается пролетать китайскую территорию только транзитом. От новых правил уже пострадала «Авиастар-ТУ» — основной партнет маркетплейса «Алиэкспресс».
Компания, которая возила в россии по 700 тонн китайского ширпотреба в неделю, получила уведомление, что пять ее судов Boeing не соответствуют требованиям ИКАО (Международной организации гражданской авиации), рассказал «Интерфаксу» источник на логистическом рынке.
В общей сложности россия конфисковала у иностранных лизингодателей более 500 самолетов на сумму 10 млрд долларов. Эта мера была включена в пакет ответных санкций после того, как Boeing и Airbus отказались поставлять в россию запчасти и обслуживать самолеты.
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