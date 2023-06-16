Бои на границе Афганистана и Ирана: Талибан объявил войну Ирану - СМИ

10:22 28 мая Киев, Украина

После захвата талибами власти в Афганистане прошло совсем немного времени. И вот, новый вооруженный конфликт. По сообщению международных СМИ, Талибан объявил войну Ирану, об этом сообщил лидер Талибана Абдулхамид Хорасани.

По информации журналистов, на границе Афганистана и Ирана начались бои. Боевики Талибана подтягиваются к территории Ирана. Уже убиты военные.

Конфликт разразился за права на воду на афганской границе. Река Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Сейчас провинция Систан переживает засуху, и Иран обвиняет талибов в строительстве новых дамб на реке и перенаправлении воды.

Накануне талибы атаковали пограничный пункт Ирана. Главари Талибана заверили, что если "старейшины позволят", то они готовы начать джихад и "завоевать Иран".