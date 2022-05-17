Боевики "Талибана" захватили второй по величине город Афганистана

Представители террористической группировки "Талибан" заявили, что Кандагар перешел под власть боевиков.
Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление официального представителя движения.
Официально информация о взятии 600-тысячного Кандагара еще не была подтверждена. Но если это окажется правдой, это станет крупной стратегической победой "Талибана", однако в соцсетях появились ролики с бойцами "Талибана" на его улицах.
Захват Кандагара был бы стратегической победой для "Талибана". Наступление исламистов продолжает набирать обороты. Также сегодня бои идут в другом крупном городе, Герате, который уже несколько дней находится на осадном положении.
Ранее талибы захватили большую часть города Газни, афганскими силами безопасности контролируется только полицейская база на окраине города.
11 из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем "Талибана".
Захват новых провинций происходит на фоне постепенного вывода войск США из Афганистана.
Вчера в Кандагаре шли ожесточенные бои, а талибы утверждали, что захватили городскую тюрьму, но подтверждений этому нет.
В южном городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд, боевики захватили штаб-квартиру полиции.
По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей.
Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности.
Официально информация о взятии 600-тысячного Кандагара еще не была подтверждена. Но если это окажется правдой, это станет крупной стратегической победой "Талибана", однако в соцсетях появились ролики с бойцами "Талибана" на его улицах.
Захват Кандагара был бы стратегической победой для "Талибана". Наступление исламистов продолжает набирать обороты. Также сегодня бои идут в другом крупном городе, Герате, который уже несколько дней находится на осадном положении.
Ранее талибы захватили большую часть города Газни, афганскими силами безопасности контролируется только полицейская база на окраине города.
11 из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем "Талибана".
Захват новых провинций происходит на фоне постепенного вывода войск США из Афганистана.
Вчера в Кандагаре шли ожесточенные бои, а талибы утверждали, что захватили городскую тюрьму, но подтверждений этому нет.
В южном городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд, боевики захватили штаб-квартиру полиции.
По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей.
Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности.
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