Боевики "Талибана" захватили уже 18 столиц провинций по всему Афганистану

Талибан за один день захватил еще шесть столиц провинций Афганистана. Ряд стран уже готовится к эвакуации своих граждан из страны на фоне этой ситуации.
Талибы заняли уже 18 провинциальных столиц в Афганистане.
Вооруженная группировка "Талибан" захватила столицы афганских провинций Калат, Теренкот, Пул-э-Алам, Феруз-Кох, Кала-э-Нау и Лашкар-Гах буквально через несколько часов после взятия стратегически важных афганских городов Герат и Кандагар.
Об этом сообщает Al Jazeera. Таким образом, исламисты-талибы уже контролируют 18 столиц провинций по всему Афганистану.
Со своей стороны, министр обороны Великобритании заявил, что Афганистан приближается к всеохватывающей гражданской войне, и Запад должен понимать, что «Талибан» - это не монолитная вооруженная группировка, а включает в себя множество меньших конкурирующих фракций, которые будут претендовать на власть.
Как сообщалось, 12 августа боевики исламистского движения «Талибан» заявили, что во время интенсивных боев против правительственных сил заняли второй по величине город Афганистана - Кандагар.
Как сообщалось, США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с движением «Талибан».
Между тем талибы стремительно расширяют зону влияния в Афганистане на фоне вывода из страны иностранных войск. Официальные власти в Кабуле и их войска стремительно теряют контроль над ситуацией в стране.
Ряд государств уже готовят эвакуацию своих граждан из Афганистана на фоне этой ситуации. В том числе и Украина.
Вооруженная группировка "Талибан" захватила столицы афганских провинций Калат, Теренкот, Пул-э-Алам, Феруз-Кох, Кала-э-Нау и Лашкар-Гах буквально через несколько часов после взятия стратегически важных афганских городов Герат и Кандагар.
Об этом сообщает Al Jazeera. Таким образом, исламисты-талибы уже контролируют 18 столиц провинций по всему Афганистану.
Со своей стороны, министр обороны Великобритании заявил, что Афганистан приближается к всеохватывающей гражданской войне, и Запад должен понимать, что «Талибан» - это не монолитная вооруженная группировка, а включает в себя множество меньших конкурирующих фракций, которые будут претендовать на власть.
Как сообщалось, 12 августа боевики исламистского движения «Талибан» заявили, что во время интенсивных боев против правительственных сил заняли второй по величине город Афганистана - Кандагар.
Как сообщалось, США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с движением «Талибан».
Между тем талибы стремительно расширяют зону влияния в Афганистане на фоне вывода из страны иностранных войск. Официальные власти в Кабуле и их войска стремительно теряют контроль над ситуацией в стране.
Ряд государств уже готовят эвакуацию своих граждан из Афганистана на фоне этой ситуации. В том числе и Украина.
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