Боевики Талибана оккупировали погранпункт на границе с Пакистаном

Талибы сообщили о том, что они оккупировали КПП на границе Афганистана и Пакистана.
Об этом сообщает BBC.
Речь идет о пограничном пункте Спин Болдак в провинции Кандагар.
В то же время, правительство Афганистана заявило, что пограничный пункт остается под их контролем. Однако, на фотографиях талибов видно, что боевики общаются с пограничниками Пакистана.
Журналисты отметили, что Талибан захватил пограничный пункт без сопротивления со стороны сил правительства.
После того, как США с союзниками объявили о выводе войск из Афганистана, Талибан начал наступление и взял под контроль большую часть территории страны. Во время встречи в Москве представители Талибана заявили, что не будут нарушать границы центральноазиатских стран, пообещали бороться с угрозами группировки Исламское государство и «искоренять наркопроизводство на территории страны».
В конце июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведку сообщила, что правительство Афганистана может потерпеть поражение от движения Талибан спустя полгода-год после ухода из страны контингента США. Вашингтон начал вывод войск из Афганистана 25 апреля.
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