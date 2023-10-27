Боевики пытались атаковать военную базу США в Сирии - Пентагон

Боевики пытались атаковать американскую военную базу в Сирии с помощью ударных беспилотников.
Генерал Патрик Райдер, представитель Пентагона, высказал эту информацию в ходе видеобрифинга.
Генерал Патрик Райдер, представитель Пентагона, высказал эту информацию в ходе видеобрифинга.
Он уточнил, что эта атака произошла 23 октября.
В то же время, распространилась в СМИ информация о предполагаемых атаках на две другие американские базы в Сирии, заявленная боевиками из группировки "Исламское движение Ирака", поддерживаемой Ираном, однако официальных подтверждений данной информации до сих пор не поступало.
В то же время, распространилась в СМИ информация о предполагаемых атаках на две другие американские базы в Сирии, заявленная боевиками из группировки "Исламское движение Ирака", поддерживаемой Ираном, однако официальных подтверждений данной информации до сих пор не поступало.
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