Боевики пытались атаковать военную базу США в Сирии - Пентагон

Боевики пытались атаковать американскую военную базу в Сирии с помощью ударных беспилотников.



Генерал Патрик Райдер, представитель Пентагона, высказал эту информацию в ходе видеобрифинга.

"Я могу подтвердить, что была попытка атаки беспилотника на американскую военную базу Эт-Танф в Сирии. Было сбито два ударных дрона, и мы рады сообщить, что среди американских военнослужащих никто не пострадал", - заявил генерал Райдер.