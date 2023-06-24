Боевики Кадырова готовы помочь Минобороны рф подавить мятеж Пригожина

14:21 24 июня Киев, Украина

Для верного путинского кавказца наступил момент послужить хозяину и вильнуть хвостом. Генерал Тик-Тока и глава Чечни Рамзан Кадыров "правильно" среагировал на слова кремлевского хозяина и заявил в Telegram, что действия основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина - это "измена", "нож в спину" и "настоящий военный мятеж".

Кроме того, он добавил, что его боевики готовы помочь Минобороны рф подавить мятеж Пригожина.

"Друзья, ночь показалась сложной и перелеты не дали времени озвучить здесь мою позицию по поводу этой мерзкой измены! Все происходящее - нож в спину и настоящий военный мятеж! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича путина!" – заявил Кадыров.

Глава Чечни призвал "вагнеровцев" "не вестись на провокации".

"Какие бы цели вам не расписывали, какие бы обещания вам не говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбрасываний, сколько лжи, сколько пугающих лживых призывов", которые пугают наших граждан, создают опасность дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина", – отметил он.

По словам Кадырова, "происходящее - это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению".

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство россии и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!", - подчеркнул глава Чечни.

Напомним, 23 июня Пригожин заявил об ударе Минобороны рф по лагерям ЧВК Вагнер. Российское оборонное ведомство эту информацию назвало провокацией. Пригожин сообщил, что вместе с бойцами пойдет "разбираться, почему в стране происходит беззаконие". Генпрокуратура рф объявила о возбуждении уголовного дела в отношении главаря "вагнеровцев".

Утром 24 июня Пригожин заявил, что его наемники взяли под контроль военные объекты Ростов-на-Дону. Он требует встречи с министром обороны рф Сергеем Шойгу и начальником Генштаба рф Валерием Герасимовым, иначе – поход "вагнеровцев" на Москву.

Президент рф Владимир путин выступил со специальным обращением, в котором назвал мятеж Пригожина "изменой" и пригрозил наказанием всем участникам событий.