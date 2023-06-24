Боевики Кадырова готовы помочь Минобороны рф подавить мятеж Пригожина

Для верного путинского кавказца наступил момент послужить хозяину и вильнуть хвостом. Генерал Тик-Тока и глава Чечни Рамзан Кадыров "правильно" среагировал на слова кремлевского хозяина и заявил в Telegram, что действия основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина - это "измена", "нож в спину" и "настоящий военный мятеж".
Кроме того, он добавил, что его боевики готовы помочь Минобороны рф подавить мятеж Пригожина.
Глава Чечни призвал "вагнеровцев" "не вестись на провокации".
По словам Кадырова, "происходящее - это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению".
Напомним, 23 июня Пригожин заявил об ударе Минобороны рф по лагерям ЧВК Вагнер. Российское оборонное ведомство эту информацию назвало провокацией. Пригожин сообщил, что вместе с бойцами пойдет "разбираться, почему в стране происходит беззаконие". Генпрокуратура рф объявила о возбуждении уголовного дела в отношении главаря "вагнеровцев".
Утром 24 июня Пригожин заявил, что его наемники взяли под контроль военные объекты Ростов-на-Дону. Он требует встречи с министром обороны рф Сергеем Шойгу и начальником Генштаба рф Валерием Герасимовым, иначе – поход "вагнеровцев" на Москву.
Президент рф Владимир путин выступил со специальным обращением, в котором назвал мятеж Пригожина "изменой" и пригрозил наказанием всем участникам событий.
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