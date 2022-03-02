Боевики из Афганистана на юге Нагорного Карабаха

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в конфликте Армении и Азербайджана на юге Нагорного Карабаха участвуют военнослужащие из третьих стран, в частности, из Турции, а также с недавнего времени и с Афганистана.
"Сегодня стало известно, что теперь сюда доставляют боевиков из Афганистана", - отметил чиновник в среду, 7 октября.
При этом Ованнисян сообщил, что многие военные Азербайджана были убиты в сегодняшних тяжелых боях. Кроме того, уничтожено до 80 единиц техники армии противника.
"Часть военной техники захвачена нашими подразделениями. Но после полудня бои продолжились, поэтому окончательных данных за сегодня пока нет", - указал представитель министерства.
"Сегодня стало известно, что теперь сюда доставляют боевиков из Афганистана", - отметил чиновник в среду, 7 октября.
При этом Ованнисян сообщил, что многие военные Азербайджана были убиты в сегодняшних тяжелых боях. Кроме того, уничтожено до 80 единиц техники армии противника.
"Часть военной техники захвачена нашими подразделениями. Но после полудня бои продолжились, поэтому окончательных данных за сегодня пока нет", - указал представитель министерства.
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