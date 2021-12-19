"Боевики ИГИЛ выходят из курдской тюрьмы в Сирии за деньги" - расследование The Guardian

08:00 23 Ноябрь Киев, Украина

Газета The Guardian провела собственное расследование по итогам которого, обвинила курдских охранников в составе СДС (Сирийские демократические силы) в коррупции.

Согласно материалам интервью с двумя освобожденными мужчинами и полученными ими официальными документами из тюрем на северо-востоке Сирии, заключенных освобождают в обмен на деньги по схеме «примирения».



В этих тюрьмах под контролем курдов содержат около 10 000 заключенных. Из которых около 8 000 сирийских и иракских мужчин, обвиненных в причастности к ИГИЛ, и еще 2 000 иностранцев, которые не были репатриированы их странами, содержатся в трех переполненных тюрьмах СДС.



Эти заключенные могут заплатить штраф в размере 8 000 долларов США (6 000 фунтов стерлингов) за освобождение, о чем свидетельствует копия формы освобождения. В рамках этой формы бывшие террористы подписывают декларацию, в которой обещают не присоединяться ни к каким-либо вооруженным группировкам и оставить части северной и восточной Сирии, находящиеся под контролем (СДС).



Неизвестно, сколько мужчин смогли купить себе свободу таким образом, но двое освобожденных, которые давали показания, подсчитали, что по крайней мере 10 человек, которых они знали со времен пребывания в тюрьме в провинции

Хасаке, освободились с момента внедрения «схемы примирения» в 2019 году.

Спикер СДС Фархад Шами возразил, заявив что результаты расследования обнародованного The Guardian не соответствуют действительности, а в отношении полученных документов сказал, что такой практики не было. По его словам: «СДС ранее освободили некоторых заключенных, которые были связаны с ИГИЛ [из-за примирения], однако их руки не были запятнаны кровью невинных мирных жителей и [они] не совершали никаких преступлений. Они либо были сотрудниками в офисах ИГИЛ, либо были вынуждены присоединиться к террористической организации».



Эти освобождения представляют значительную угрозу безопасности в Сирии и за ее пределами и повышают вероятность того, что совершившие тяжкие преступления не получат настоящее правосудие, сообщает The Guardian.



Один из таких, Абу Джафар, освобожденный в марте, был офицером безопасности ИГИЛ в Ракке, во время контроля города террористической организацией, где он работал в отделении, известном тем, что там пытали и казнили местных жителей, которые не придерживались строгого толкования ислама.



В дополнение к штрафу в 8000 долларов, Абу Джафар, отрицающий, что когда-либо причинил кому-то вред, заплатил еще 22 000 долларов взяток разным чиновникам СДС. Деньги, которые он собрал, были переданы ему богатой семьей, вынужденной продать часть собственности.



Он утверждал, что присоединился к ИГИЛ только для того, чтобы зарабатывать деньги.

«Вы можете выбрать пребывание в ИГИЛ по собственному желанию, но вы не можете по своему усмотрению покинуть ее. В момент, когда вы уходите, они считают вас кафиром [неверующим] и вы должны умереть», — сказал Абу Джафар.

«Меня арестовали в Багузи [последний опорный пункт ИГИЛ в Сирии] после того, как я получил ранение в результате авиаудара и сдался вместе с другими бойцами во время прекращения огня в марте 2019 года. Они перевезли наши семьи в лагеря, а нас перевезли в тюрьму. Около двух лет мы ждали суда или чего-нибудь, чтобы выяснить наши судьбы. После определенного момента мы поняли, что должны найти свой способ выбраться из этого места», - говорит Абу Джафар

Другой участник ИГИЛ – Абу Мухаммад из Дейр-Эз-Зор возглавлял боевой отряд в битве против СДС за город Кобани (Айн аль-Араб) в 2014 году. Он также был арестован в Багуге в 2019 году и освободился вместе со своей семьей в январе этого года.



Он описал условия в тюрьме Хасаке, как равные пыткам и жестокому обращению.

«Охранники СДС подвешивали нас, чтобы пытать, оставляя голодными и жаждущими. Они делали то же, что мы делали с людьми, которых арестовывали, когда мы были лидерами ИГИЛ. Сейчас я очень жалею об этом, но я не могу назвать себя жертвой после всего, что я сделал», - рассказал Абу Мухаммад.

«Процесс освобождения был нелегким, но после контакта со многими лидерами СДС моя семья смогла вытащить меня из тюрьмы, заплатив 14 000 долларов США на взятке в дополнение к официальным 8 000 долларов США отдела государственных финансов СДС», - объясняет Абу Мухаммад.

Процесс освобождения бывших игиловцев за деньги в таких городах как Ракка стал общеизвестным. Люди, как сами или их семьи пострадали во время господства ИГИЛ, относятся к этому с гневом.

«Как люди Ракка, мы считаем, что освобождение этих опасных людей – это только вопрос денег. СДС не заботятся о преступлениях, которые эти люди совершили против нас. Это просто способ для них получить больше денег», – сказал Мохаб Насер, общественный активист.

24-летний Махмуд потерял мать во время оккупации города «Исламским государством». Боевики казнили ее в импровизированной тюрьме после обвинения в шпионаже, и ее тело так и не вернулось семье. Увидев, как люди, которых он обвиняет в смерти своей матери, вернулись в город, он разочаровался до такой степени, что теперь он думает решить эту проблему сам.