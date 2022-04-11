Боевики ХАМАСа из сектора Газы обстреляли Израиль ракетами

13:40 15 ноября Киев, Украина

По-прежнему напряженной остается обстановка на Ближнем Востоке. Не прекращается военное противостояние между Израилем и боевиками Сектора Газа. Как стало известно, прошедшей ночью был совершен обстрел израильской территории.

По Израилю со стороны Сектора Газа в ночь на воскресенье были запущены две ракеты, на юге и в центре страны были включены сирены, предупреждающие о воздушном нападении, пишет Интерфакс 15 ноября со ссылкой на израильскую армию.

В армии отметили, что для перехвата ракет была задействована система ПРО Железный купол морского базирования, однако перехватить ракеты не удалось, они упали на открытой местности.

В ответ на атаку израильские военные нанесли удар по подземной инфраструктуре и военным постам ХАМАСа.

На этой неделе израильские военные развернули батареи системы Железный купол на юге страны из-за опасений, что боевики "Палестинского исламского джихада" могут осуществить ракетные пуски из Газы в ознаменование годовщины ликвидации командира организации Баха Абу аль-Ата, убитого 12 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что военные Израиля задержали одного из лидеров ХАМАС. Родственники задержанного сообщили, что Юсеф страдает от серьезной болезни и уже провел 21 год в израильских тюрьмах.