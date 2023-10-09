Боевики ХАМАС и "Исламский джихад" взяли в заложники более сотни человек в Израиле

Боевики ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад" захватили в заложники более 100 человек, включая высокопоставленных чиновников, в ходе нападения на Израиль.
Об этом сообщил представитель ХАМАС Муса Абу Марзук, а также глава "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала, как сообщает Ynet.
Зияд аль-Нахала также уточнил, что его боевики взяли в плен около 30 израильтян и подчеркнул, что заложники будут освобождены только при условии освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем.
Правительство Израиля пока не предоставило точные данные о количестве захваченных граждан. Предполагается, что среди заложников могут быть граждане других стран, включая США, Германию и Таиланд.
Об этом сообщил представитель ХАМАС Муса Абу Марзук, а также глава "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала, как сообщает Ynet.
Зияд аль-Нахала также уточнил, что его боевики взяли в плен около 30 израильтян и подчеркнул, что заложники будут освобождены только при условии освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем.
Правительство Израиля пока не предоставило точные данные о количестве захваченных граждан. Предполагается, что среди заложников могут быть граждане других стран, включая США, Германию и Таиланд.
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