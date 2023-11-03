Блинкен в третий раз с начала войны прилетел в Израиль

11:37 03 ноября Киев, Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 ноября, прибыл в Израиль с третьим визитом с начала войны с ХАМАСом 7 октября.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Блинкен встретится с рядом высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Он также намерен обсудить, как и во время прошлых поездок, вопрос заложников, которых удерживает ХАМАС, и предотвращение более широкого регионального конфликта.



Непрерывный поток гуманитарной помощи и выезд гражданского населения будут еще одной ключевой темой его разговоров в Израиле, заявил Блинкен в четверг.



Третьим приоритетом визита Блинкена является обсуждение "следующего дня" – "как мы можем создать условия для длительного, устойчивого мира, прочной, стабильной безопасности как для израильтян, так и для палестинцев".