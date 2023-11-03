Блинкен в третий раз с начала войны прилетел в Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 ноября, прибыл в Израиль с третьим визитом с начала войны с ХАМАСом 7 октября.
Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Блинкен встретится с рядом высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.
Он также намерен обсудить, как и во время прошлых поездок, вопрос заложников, которых удерживает ХАМАС, и предотвращение более широкого регионального конфликта.
Непрерывный поток гуманитарной помощи и выезд гражданского населения будут еще одной ключевой темой его разговоров в Израиле, заявил Блинкен в четверг.
Третьим приоритетом визита Блинкена является обсуждение "следующего дня" – "как мы можем создать условия для длительного, устойчивого мира, прочной, стабильной безопасности как для израильтян, так и для палестинцев".
Непрерывный поток гуманитарной помощи и выезд гражданского населения будут еще одной ключевой темой его разговоров в Израиле, заявил Блинкен в четверг.
Третьим приоритетом визита Блинкена является обсуждение "следующего дня" – "как мы можем создать условия для длительного, устойчивого мира, прочной, стабильной безопасности как для израильтян, так и для палестинцев".
Затем он отправится на арабский саммит в Иорданию, где попытается добиться перерыва в боевых действиях, пишет издание.
Ранее члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины. После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США. Голосование за этот документ стало первой крупной законодательной инициативой нового спикера-республиканца Майка Джонсона. Перед тем в Белом доме подчеркнули, что президент США Джо Байден будет ветировать этот документ.
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