Блинкен планирует 3 ноября посетить Израиль - Reuters

09:35 01 ноября Киев, Украина





Отмечается, что Блинкен намерен в пятницу прибыть в Израиль для встреч с членами правительства. После этого госсекретарь США планирует посетить некоторые страны региона. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в пятницу, 3 ноября, посетить Израиль, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.Отмечается, что Блинкен намерен в пятницу прибыть в Израиль для встреч с членами правительства. После этого госсекретарь США планирует посетить некоторые страны региона.

"Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль в пятницу для встреч с членами израильского правительства, а затем сделает другие остановки в регионе", - сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер.

В начале октября Блинкен посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.



Кроме того, 18 октября с экстренным однодневным визитом Израиль посетил президент США Джо Байден.



Агентство Reuters отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен 31 октября сказал Комитету по ассигнованиям Сената, что США рассматривают возможные разные перестановки в секторе Газа, если боевики ХАМАС будут устранены и больше не будут управлять этими территориями.



По словам Блинкена, наиболее целесообразным было бы создание "эффективной и возрожденной Палестинской власти", которая руководила бы Газой. Однако остается вопросом, можно ли этого добиться.