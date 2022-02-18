Блинкен начал официальный визит в Израиль

12:59 25 Май Киев, Украина

В рамках турне на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где запланирован ряд встреч с правительством страны.

Еще до вылета из США Блинкен заявил, что цель его миссии - закрепить режим прекращения огня в конфликте между Израилем и палестинцами.

Об этом сообщает Newsru.co.il.



В аэропорту имени Бен-Гуриона главу внешнеполитического ведомства США встречал его израильский коллега Габи Ашкенази.



В ходе визита госсекретарь США встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром иностранных дел Габи Ашкенази, а также проведет серию встреч с представителями МИДа.



Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться механизм передачи гуманитарной помощи сектору Газа без участия в этом процессе ХАМАСа. Разрабатываемый механизм предусматривает передачу средств Газе через Палестинскую автономию, Иорданию, ООН и другие структуры.



Как отмечается, в дипломатических кругах Израиля нет единого мнения по вопросу о перспективности этого проекта. Так, некоторые считают, что реализовать его невозможно из-за возражений со стороны ХАМАСа. Другие полагают, что давление со стороны США и Египта способны привести к тому, что ХАМАС согласится на предложенный механизм, пишет издание.



В Израиле также намерены обсудить с госсекретарем США вопросы, связанные с иранской угрозой. Речь идет не только о ядерной программе Ирана, но и обо всем комплексе угроз, исходящих от Тегерана.