Биржа Nasdaq закрывает доступ инвесторам из РФ

07:59 25 апреля Киев, Украина

Биржа Nasdaq закрывает доступ для резидентов из России.

Об этом говорится в сообщении от Saxo Bank, которое было отправлено пользователям, сотрудничающим с Nasdaq. Скриншот сообщения появился на форуме российских трейдеров.



Доступ к бирже для резидентов из РФ закроют с 29 апреля. В сообщении также отметили, что россияне больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq, а любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.

"Следующие изменения произойдут с 29 апреля 2022 года. Клиенты, проживающие в России, больше не будут иметь доступ к текущим рыночным данным или данным с задержкой с бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы, если на счету отсутствует позиция, торгуемая на указанных биржах", - говорится в сообщении.

К слову на сегодняшний день на американской бирже Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний.