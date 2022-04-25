Биржа Nasdaq закрывает доступ инвесторам из РФ

Биржа Nasdaq закрывает доступ для резидентов из России.
Об этом говорится в сообщении от Saxo Bank, которое было отправлено пользователям, сотрудничающим с Nasdaq. Скриншот сообщения появился на форуме российских трейдеров.
Доступ к бирже для резидентов из РФ закроют с 29 апреля. В сообщении также отметили, что россияне больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq, а любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.
Доступ к бирже для резидентов из РФ закроют с 29 апреля. В сообщении также отметили, что россияне больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq, а любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.
К слову на сегодняшний день на американской бирже Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний.
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