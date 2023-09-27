Binance уходит с российского рынка

12:45 27 сентября Киев, Украина





По информации, представленной Binance, полный процесс перевода пользователей на новую платформу будет завершен в течение года, и биржа обеспечит надежную защиту активов своих российских клиентов. Крупнейшая криптовалютная биржа в мире, Binance , объявила о своем решении завершить свою деятельность на российском рынке. Бизнес биржи будет передан компании CommEX. Соответствующее соглашение уже заключено, как сообщается на официальном сайте Binance, 27 сентября.По информации, представленной Binance, полный процесс перевода пользователей на новую платформу будет завершен в течение года, и биржа обеспечит надежную защиту активов своих российских клиентов.

"С учетом нашей стратегии соответствия, мы пришли к выводу, что продолжение работы в россии не соответствует нашим планам. Вместо этого мы сосредотачиваем нашу энергию на более чем 100 странах, в которых мы активно действуем", - заявил директор по обеспечению соответствия Binance, Ной Перлман.

Ожидается, что в следующие несколько месяцев Binance завершит все операции и бизнес-направления в россии. Часть российских пользователей будет переадресована на платформу CommEX.



Подробности финансовой сделки не разглашаются, но известно, что в результате этой сделки Binance полностью выйдет из российского рынка.