Binance уходит с российского рынка

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире, Binance, объявила о своем решении завершить свою деятельность на российском рынке. Бизнес биржи будет передан компании CommEX. Соответствующее соглашение уже заключено, как сообщается на официальном сайте Binance, 27 сентября.
По информации, представленной Binance, полный процесс перевода пользователей на новую платформу будет завершен в течение года, и биржа обеспечит надежную защиту активов своих российских клиентов.
По информации, представленной Binance, полный процесс перевода пользователей на новую платформу будет завершен в течение года, и биржа обеспечит надежную защиту активов своих российских клиентов.
Ожидается, что в следующие несколько месяцев Binance завершит все операции и бизнес-направления в россии. Часть российских пользователей будет переадресована на платформу CommEX.
Подробности финансовой сделки не разглашаются, но известно, что в результате этой сделки Binance полностью выйдет из российского рынка.
Подробности финансовой сделки не разглашаются, но известно, что в результате этой сделки Binance полностью выйдет из российского рынка.
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