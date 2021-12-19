Билл Гейтс предупреждает об опасности вакцины от COVID-19

Своими опасениями, связанными со столь поспешным поиском вакцины от коронавируса, поделился известный филантроп и основатель Microsoft Бил Гейтс. В частности, он обеспокоен тем, что быстрое создание вакцины не предусматривает полной ее проверки на совместимость с некоторыми иммунными и генетическими заболеваниями. Такие вакцины могут нанести непоправимый вред пациентам.

Из-за "гонки за вакциной" правительства некоторых стран могут одобрить и приступить к производству небезопасного и неэффективного препарата.

"Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов", - заявил Гейтс.

По его словам, подобное может произойти в Китае или в России. Гейтс считает, что независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты.

В частности, необходимо проверить сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями.