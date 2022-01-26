Билл Гейтс назвал три главных изобретения человечества за последний год

В своем интервью газете Handelsblatt глава и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс смог указать на самые значимые для человечества открытия, которые произошли за последнее время. По мнению миллиардера, именно вакцины явились величайшим научным достижением в истории человечества.
Вторым по значимости, считает экс-глава Microsoft, является изобретение микропроцессора.
Еще одним важнейшим открытием Гейтс назвал зеленую революцию - комплекс изменений в сельском хозяйстве в 1940-1970-х годах, который привел к значительному увеличению объема мировой сельхозпродукции, - отметив исследования агронома и селекционера Нормана Борлоуга.
Ранее Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья доза вакцины, которая будет содержать препарат, модифицированный с учетом мутаций вируса.
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