Безос сегодня в 16:00 вылетит в космос. ТРАНСЛЯЦИЯ

14:49 20 июля Киев, Украина

Сегодня в 16:00 по киевскому времени в космос отправится ракета Shepard, принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу, с четырьмя людьми на борту. Данный полет побъет сразу несколько мировых рекордов.

Онлайн-трансляция посадки взлета проходит на YouТube-канале New Shepard First Human Flight.



Это будет 11-минутное путешествие с Западного Техаса, близ Ван Хорна. Ожидается, что Безос пролетит около 100 км и таким образом осуществит первый в мире пилотный космический полет вместе с гражданским экипажем.



Ракета Шепард имеет высоту 18 м и ширину 4 м. Это - многоразовый космическый аппарат. Корабль поднимется на высоту около 76 км. Затем она сядет на Землю с помощью трех парашютов. Ракета-носитель также возвратится домой.



Кроме Безоса, в космос слетают его брат и исполнительный директор компании Марк Безос, 82-летняя женщина-пилот Уолли Фанк и 18-летный голландец Оливер Дэйман. Так, полет станет рекордным благодаря тому, что в космос полетят самый старший и самый молодой человек.



Отметим, Фанк еще в начале 1960-х годов готовилась стать астронавтом НАСА, но ее мечта не сбылась из-за пола.



Дэймон окажется в космическом пространстве благодаря своему отцу Джо, который является основателем и председателем голландской компании Somerset Capital Partners. Он купил билет почти за 28 миллионов долларов, однако уступил место сыну.



Напомним, вместо Марка Безоса в космос должен был полететь аноним, который также, как и голландский бизнесмен купил билет за 28 миллионов долларов на аукционе. Позже он передумал, а вырученные деньги ушли на благотворительность молодым ученым.