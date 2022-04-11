Безос получил лицензию на полеты в космос с людьми на борту

Компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin благодаря показательным испытаниям космического корабля New Shepard, теперь официально может осуществлять полеты в космос с людьми на борту. Соответствующую лицензию компания получила от Федерального авиационного управления США (FAA) .
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на FAA.
Отмечается, что космической компании в ходе испытаний удалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения New Shepard работает безопасно.
После тестового полета Blue Origin получила соответствующее разрешение, которое действительно до августа этого года.
Напомним, первый пилотируемый суборбитальный полет корабля New Shepard запланирован на 20 июля. В нем примут участие глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос со своим братом, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк, а также победитель аукциона, купивший билет за 28 миллионов долларов.
Отмечается, что космической компании в ходе испытаний удалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения New Shepard работает безопасно.
После тестового полета Blue Origin получила соответствующее разрешение, которое действительно до августа этого года.
Напомним, первый пилотируемый суборбитальный полет корабля New Shepard запланирован на 20 июля. В нем примут участие глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос со своим братом, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк, а также победитель аукциона, купивший билет за 28 миллионов долларов.
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