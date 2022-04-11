Безос получил лицензию на полеты в космос с людьми на борту

09:16 13 июля Киев, Украина

Компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin благодаря показательным испытаниям космического корабля New Shepard, теперь официально может осуществлять полеты в космос с людьми на борту. Соответствующую лицензию компания получила от Федерального авиационного управления США (FAA) .