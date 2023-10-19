Безопасность в приоритете: Италия возобновляет контроль на границе со Словенией

09:30 19 октября Киев, Украина

Правительство Италии объявило о возобновлении контроля на внутренней сухопутной границе со Словенией.

Об этом сообщает итальянское правительство.

В сообщении говорится об усилении контроля на границах Европы после нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль. Это также повлияло на увеличение нелегальных мигрантов в ЕС.

В 2023 году в Италию пытались прорваться более 140 тысяч мигрантов - это на 85% больше по сравнению с 2022 годом.
"Согласно национальным оценкам, полицейские меры на итальянско-словенской границе недостаточны для обеспечения необходимой безопасности. Мероприятие будет введено в действие с 21 октября в течение 10 дней с возможностью продления в соответствии с Регламентом ЕС", — говорится в заявлении.
Решение о возобновлении пограничного контроля Италия и Словения согласовали между собой, после чего сообщили об этом Европейской комиссии в соответствии с правилами Шенгенской зоны.