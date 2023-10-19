Безопасность в приоритете: Италия возобновляет контроль на границе со Словенией

"Согласно национальным оценкам, полицейские меры на итальянско-словенской границе недостаточны для обеспечения необходимой безопасности. Мероприятие будет введено в действие с 21 октября в течение 10 дней с возможностью продления в соответствии с Регламентом ЕС", — говорится в заявлении.