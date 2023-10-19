Безопасность в приоритете: Италия возобновляет контроль на границе со Словенией

Правительство Италии объявило о возобновлении контроля на внутренней сухопутной границе со Словенией.
Об этом сообщает итальянское правительство.
В сообщении говорится об усилении контроля на границах Европы после нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль. Это также повлияло на увеличение нелегальных мигрантов в ЕС.
В 2023 году в Италию пытались прорваться более 140 тысяч мигрантов - это на 85% больше по сравнению с 2022 годом.
Об этом сообщает итальянское правительство.
В сообщении говорится об усилении контроля на границах Европы после нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль. Это также повлияло на увеличение нелегальных мигрантов в ЕС.
В 2023 году в Италию пытались прорваться более 140 тысяч мигрантов - это на 85% больше по сравнению с 2022 годом.
Решение о возобновлении пограничного контроля Италия и Словения согласовали между собой, после чего сообщили об этом Европейской комиссии в соответствии с правилами Шенгенской зоны.
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