Безнаказанность позволит России усилить свою агрессию в мире - Сергей Кислица

Любое зло должно быть наказано. Особенно важно это в отношении военных преступлений России. Как сказал в интервью японскому изданию The Asahi Shimbun представитель Украины в ООН Сергей Кислица, Россия должна понести ответственность за свои военные преступления, иначе со временем она снова нападет.

"Один из самых важных вопросов - это вопрос ответственности. Привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности", - сказал Кислица.

Он подчеркнул, что РФ чувствует свою безнаказанность, а потому идет на агрессию. Как пример, он вспомнил Сирию и акцентировал, что люди, виновные в преступлениях в этой арабской стране и в других местах не были наказаны.

"Я не сомневаюсь, что Россия потерпит военное поражение. (Но) даже если Россия потерпит военное поражение на Украине, это не значит, что с ней покончено", - сказал представитель Украины в ООН.

Кислица убежден, если Россия не понесет ответственности за преступления, которые она совершила в Украине, то в Москве решат, что нужно реформировать армию - для этого нужно 5-10 лет, а также "убрать этих генералов-идиотов и поставить на место умных генералов".

"После этого РФ снова нанесет удар", - не исключил он.

Ранее Кислица заявил, что создание продовольственного кризиса в Украине и мире может быть одной из умышленных целей российской агрессии.