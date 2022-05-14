Безнаказанность позволит России усилить свою агрессию в мире - Сергей Кислица

Любое зло должно быть наказано. Особенно важно это в отношении военных преступлений России. Как сказал в интервью японскому изданию The Asahi Shimbun представитель Украины в ООН Сергей Кислица, Россия должна понести ответственность за свои военные преступления, иначе со временем она снова нападет.
Он подчеркнул, что РФ чувствует свою безнаказанность, а потому идет на агрессию. Как пример, он вспомнил Сирию и акцентировал, что люди, виновные в преступлениях в этой арабской стране и в других местах не были наказаны.
Кислица убежден, если Россия не понесет ответственности за преступления, которые она совершила в Украине, то в Москве решат, что нужно реформировать армию - для этого нужно 5-10 лет, а также "убрать этих генералов-идиотов и поставить на место умных генералов".
Ранее Кислица заявил, что создание продовольственного кризиса в Украине и мире может быть одной из умышленных целей российской агрессии.
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