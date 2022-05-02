Беженцы из Нагорного Карабаха - отчет ООН

11:20 02 декабря Киев, Украина

Начиная с 1994 года, после подписания соглашения о прекращении огня, более 600 тысяч этнических азербайджанцев покинули Нагорный Карабах и пограничные районы Азербайджана.

По данным УВКБ ООН , до 1994 года прилегающие к Нагорному Карабаху районы преимущественно населяли этнические азербайджанцы, а в самом Нагорном Карабахе, согласно переписи 1989 года, 77% составляли этнические армяне. Исключением был лишь нагорно-карабахский город Шуша, который на 92% был населен этническими азербайджанцами, сообщает Центр новостей ООН.



Спасаясь от недавнего обострения вооруженного конфликта в 2020 году уехали 90 тысяч человек, преимущественно женщин, детей и пожилых людях. Всего, по имеющимся данным, до недавнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе проживало около 150 тысяч человек.



Также по данным миссии ОБСЕ, побывавшей на месте событий в 2010 году, города и населенные пункты семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов почти не заселены и лежат в руинах.



