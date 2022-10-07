Бежали от мобилизации: двое россиян на лодке доплыли до США, чтобы попросить убежище

Двое россиян выплыли на лодке из поселка Эгвекинот на Чукотке, и преодолев расстояние 500 километров, добрались до побережья Аляски, где попросили убежища у властей США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Пара прибыла 4 октября, говорится в заявлении министерства внутренней безопасности. По словам пресс-секретаря ведомства, их доставили в город Анкоридж, где рассмотрят их претензии в соответствии с иммиграционным законодательством США.
Два сенатора от Аляски, Лиза Мурковски и Дэн Салливан, заявили, что россияне попросили убежища в США после высадки на острове Святого Лаврентия, который находится примерно в 80 километрах от российского побережья.
Мурковски заявила, что Федеральная реакция на инцидент была "недостаточной", учитывая, что таможня и пограничная охрана США должны были отправлять самолеты для патрулирования на расстояние более тысячи километров. Салливан призвал "подготовить план с береговой охраной в случае, если еще больше россиян сбежит на Аляску".
Об этом сообщает Bloomberg.
Пара прибыла 4 октября, говорится в заявлении министерства внутренней безопасности. По словам пресс-секретаря ведомства, их доставили в город Анкоридж, где рассмотрят их претензии в соответствии с иммиграционным законодательством США.
Два сенатора от Аляски, Лиза Мурковски и Дэн Салливан, заявили, что россияне попросили убежища в США после высадки на острове Святого Лаврентия, который находится примерно в 80 километрах от российского побережья.
Мурковски заявила, что Федеральная реакция на инцидент была "недостаточной", учитывая, что таможня и пограничная охрана США должны были отправлять самолеты для патрулирования на расстояние более тысячи километров. Салливан призвал "подготовить план с береговой охраной в случае, если еще больше россиян сбежит на Аляску".
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