Беспредел белорусских силовиков: нападение на автомобиль с людьми

На видео попал момент нападения группы белорусских силовиков на автомобиль минчанина.
Молодой человек рассказал, что поехал к своей девушке на Audi с российскими номерами, принадлежащей его дяде, в разгар протестов. Идя к ее дому и обнаружив толпу бегущих людей, он решил вернуться к машине.
Во время попытки выехать задним ходом из двора он увидел группу силовиков в форме со щитами и дубинками. Тогда герой публикации остановился, включил знак аварийной остановки и убрал руки с руля.
Все это видно на записи регистратора и в видео очевидца, снимавшего с балкона.
Далее последовал обыск. В машине был обнаружен ноутбук, колонки и рация, силовики решили, что молодой человек — один из координаторов протестующих. В РОВД и СИЗО города Жодино он был избит еще несколько раз. После ему присудили 25 суток ареста. Сейчас он планирует бежать из страны так как опасается уголовного преследования.
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