Беспредел белорусских силовиков: нападение на автомобиль с людьми

17:19 10 Сентябрь Киев, Украина

На видео попал момент нападения группы белорусских силовиков на автомобиль минчанина.



Молодой человек рассказал, что поехал к своей девушке на Audi с российскими номерами, принадлежащей его дяде, в разгар протестов. Идя к ее дому и обнаружив толпу бегущих людей, он решил вернуться к машине.



Во время попытки выехать задним ходом из двора он увидел группу силовиков в форме со щитами и дубинками. Тогда герой публикации остановился, включил знак аварийной остановки и убрал руки с руля.

“Думал, нас приняли за иностранцев (из-за номеров), поэтому стал кричать силовикам «Мы свои», то есть белорусы. Кричал «Стойте!». Конечно, я сильно испугался. Главным желанием было, чтобы это поскорее закончилось. Мне казалось, побег был единственной возможностью, и я медленно поехал”, - сообщает молодой человек.

Все это видно на записи регистратора и в видео очевидца, снимавшего с балкона.

“Дверь я открыл сам. Меня вытащили, поставили коленями на битое стекло. Били постоянно. В какой-то момент мой мозг как-то отключил острое восприятие боли. Я чувствовал удары, но они не вызывали болевых ощущений. Это сложно объяснить. Услышал, как кто-то сказал «Хватит», но прекратили далеко не все. Друга тем временем увели”, – рассказал участник событий.

Далее последовал обыск. В машине был обнаружен ноутбук, колонки и рация, силовики решили, что молодой человек — один из координаторов протестующих. В РОВД и СИЗО города Жодино он был избит еще несколько раз. После ему присудили 25 суток ареста. Сейчас он планирует бежать из страны так как опасается уголовного преследования.