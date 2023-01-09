Беспорядки в Бразилии: более сотни задержанных

09:47 09 января Киев, Украина

В ближайшее время в столицу Бразилиа вернется президент Луис Инасиу Лула да Силва. В столице продолжаются беспорядки.

Об этом пишет Correio Braziliense.
 
"Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. И они заплатят", - сказал он.

В свою очередь телеканал Globo сообщает, что во время беспорядков правоохранители задержали около 400 человек. В специализированный отдел полиции было направлено четыре автобуса с протестующими. Нарушителям может грозить до 12 лет тюремного заключения.

Известно, что сторонники бывшего президента Болсонару не признают его поражения на выборах в 2022 году, регулярно проводят акции протеста, требуя его возвращения к власти.