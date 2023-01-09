Беспорядки в Бразилии: более сотни задержанных

В ближайшее время в столицу Бразилиа вернется президент Луис Инасиу Лула да Силва. В столице продолжаются беспорядки.
Об этом пишет Correio Braziliense.
Об этом пишет Correio Braziliense.
В свою очередь телеканал Globo сообщает, что во время беспорядков правоохранители задержали около 400 человек. В специализированный отдел полиции было направлено четыре автобуса с протестующими. Нарушителям может грозить до 12 лет тюремного заключения.
Известно, что сторонники бывшего президента Болсонару не признают его поражения на выборах в 2022 году, регулярно проводят акции протеста, требуя его возвращения к власти.
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