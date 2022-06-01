Бесплатный онлайн-инструмент для создания дизайнов Canva перестал работать на территории рф

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В случае попытки зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение рф блокирует доступ к сервису в россии", - сообщил Федоров.

Об этом говорится и в официальном заявлении компании.

"Как и миллиарды людей во всем мире, мы шокированы военными преступлениями и смертями тысяч невинных людей, поскольку россия продолжает свою незаконную войну в Украине. Как мы говорили в начале марта, мы резко выступаем против продолжающихся актов агрессии российского правительства, и мы стремимся отстаивать мир и безопасность повсюду, поэтому мы блокируем доступ к Canva в россии", – сообщают в компании.