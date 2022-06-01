Бесплатный онлайн-инструмент для создания дизайнов Canva перестал работать на территории рф
12:44 01 июня Киев, Украина
Из-за агрессии рф в Украине сервис Canva, предоставляющий пользователям возможности для создания графического дизайна
, теперь недоступен для россиян.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"В случае попытки зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение рф блокирует доступ к сервису в россии", - сообщил Федоров.
Об этом говорится и в официальном заявлении компании.
"Как и миллиарды людей во всем мире, мы шокированы военными преступлениями и смертями тысяч невинных людей, поскольку россия продолжает свою незаконную войну в Украине. Как мы говорили в начале марта, мы резко выступаем против продолжающихся актов агрессии российского правительства, и мы стремимся отстаивать мир и безопасность повсюду, поэтому мы блокируем доступ к Canva в россии", – сообщают в компании.
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