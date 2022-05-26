Бесплатные поезда Польши теперь только для определенных украинских беженцев

06:42 26 мая Киев, Украина

Только определенная категория беженцев из Украины сможет использовать бесплатные поезда в некоторых городах Польши.





Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.



Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными: воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежат к следующим группам: С 1 июня пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из следующих городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными: воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежат к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в поезда - по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или Сообщение о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.



Гражданам с инвалидностью также нужно предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские также подходят).



Ранее, в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев. Польша уже сообщила об упразднении бесплатного проезда в общественном транспорте Варшавы.