Бесплатные поезда Польши теперь только для определенных украинских беженцев

Только определенная категория беженцев из Украины сможет использовать бесплатные поезда в некоторых городах Польши.
С 1 июня пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из следующих городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными: воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежат к следующим группам:
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными: воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежат к следующим группам:
- дети до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Посадка в поезда - по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или Сообщение о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.
Гражданам с инвалидностью также нужно предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские также подходят).
Ранее, в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев. Польша уже сообщила об упразднении бесплатного проезда в общественном транспорте Варшавы.
Гражданам с инвалидностью также нужно предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские также подходят).
Ранее, в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев. Польша уже сообщила об упразднении бесплатного проезда в общественном транспорте Варшавы.
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