Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет

Новостью об успешном тестировании первой модели беспилотного вертолета поделилась на своем сайте компания Airbus Helicopters. Испытания новинки вертолетостроения провели во французском тестовом центре компании. Как сообщил генеральный директор

компании Airbus Helicopters Брюно Эвена, испытательный автономный полет VSR700 продлился около 10 минут.

Специалист отмечает, что данный полет является "большим шагом" к запланированному в конеце 2021 года тестированию на море.

VSR700 достигает 6,2 метра в длину. Он может оставаться в воздухе в течение восьми часов на высоте до 6 километров непрерывно. Максимальная скорость беспилотного вертолета составляет 80 километров в час.

VSR700 разрабатывают для помощи военным вертолетам и кораблям ВМС во время морских операций.

Ранее сообщалось, что Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран. Также писалось о том, что внук Кусто предложил построить аналог МКС на дне моря.