Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове: повреждены минимум четыре Ил-76

В районе военного аэропорта Пскова прогремела серия взрывов и начался мощный пожар. Аэропорт атаковали не менее 20 дронов.
Об этом сообщают росСМИ.
Повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Именно Ил-76 рашисты использовали для перевозки шахедов из Ирана.
#Псков, красивое https://t.co/MlsmmKl66I pic.twitter.com/v94CRu14W3— Necro Mancer (@666_mancer) August 29, 2023
Для уничтожения беспилотников использовалось ПВО, их также пытались сбить из стрелкового оружия. Поэтому местные слышали хаотическую стрельбу.
Российские СМИ пишут, что атаковали также и Черехинскую военную базу- место дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС рф, "прославившегося" чудовищными военными преступлениями в Буче.
Полеты самолетов над Псковом и областью ограничены.
От Украины до Пскова почти 700 км.
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