Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове: повреждены минимум четыре Ил-76

01:16 30 августа Киев, Украина

В районе военного аэропорта Пскова прогремела серия взрывов и начался мощный пожар. Аэропорт атаковали не менее 20 дронов.
 
Об этом сообщают росСМИ.
 
Повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Именно Ил-76 рашисты использовали для перевозки шахедов из Ирана.
Для уничтожения беспилотников использовалось ПВО, их также пытались сбить из стрелкового оружия. Поэтому местные слышали хаотическую стрельбу. 
 
Российские СМИ пишут, что атаковали также и Черехинскую военную базу- место дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС рф, "прославившегося" чудовищными военными преступлениями в Буче.
 
Полеты самолетов над Псковом и областью ограничены.
 
От Украины до Пскова почти 700 км.