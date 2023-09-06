Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове: повреждены минимум четыре Ил-76

01:16 30 августа Киев, Украина

В районе военного аэропорта Пскова прогремела серия взрывов и начался мощный пожар. Аэропорт атаковали не менее 20 дронов.

Об этом сообщают росСМИ.

Повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76 . Именно Ил-76 рашисты использовали для перевозки шахедов из Ирана.

Для уничтожения беспилотников использовалось ПВО, их также пытались сбить из стрелкового оружия. Поэтому местные слышали хаотическую стрельбу.

Российские СМИ пишут, что атаковали также и Черехинскую военную базу- место дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС рф, "прославившегося" чудовищными военными преступлениями в Буче.

Полеты самолетов над Псковом и областью ограничены.

От Украины до Пскова почти 700 км.