Берлускони отказался от участия в выборах президента Италии

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони отказался от участия в президентских выборах в Италии, назначенных на следующую неделю, заявив, что у него есть голоса для победы, но страна не может позволить себе политические разногласия во время пандемии.
Берлускони также объявил, что он вместе со своими союзниками по правоцентристскому блоку выступает против любой заявки премьер-министра Марио Драги на пост президента. Драги, бывший глава европейского центрального банка, теперь возглавляет правительство единства в условиях пандемии при широкой политической поддержке.
85-летний Берлускони, три десятилетия назад основавший правоцентристскую партию Forza Italia и трижды занимавший пост премьер-министра, долгое время был громоотводом для протестов. Его прошлое включает судимость за налоговое мошенничество и множество сексуальных скандалов, связанных с «вечеринками bunga bunga», в то время как его бизнес-империя, в которую входят три частных телеканала, вызывала опасения по поводу конфликта интересов.
Отказываясь от своей кандидатуры на пост президента, Берлускони сказал, что подтвердил, что у него будет достаточно поддержки, чтобы быть избранным на семилетний срок президента. Он сказал, что он был «польщен и тронут», но не хочет быть причиной «полемики и разногласий» в стране, которая все еще борется с пандемией COVID-19.
С присущей ему нескромностью Берлускони добавил, что президентство «олицетворяет единство нации, страны, которую я люблю и службе которой я посвятил 30 лет, со всей своей энергией, своими способностями, своей компетентностью».
«Я решил сделать еще один шаг на пути национальной ответственности», попросив всех, кто пообещал поддержать его кандидатуру на пост президента, не выбирать его. Вместо этого он и его коллеги-правоцентристские лидеры будут работать над тем, чтобы «прийти к соглашению по поводу имени кандидата, способного добиться широкого консенсуса в парламенте».
Берлускони также объявил, что он вместе со своими союзниками по правоцентристскому блоку выступает против любой заявки премьер-министра Марио Драги на пост президента. Драги, бывший глава европейского центрального банка, теперь возглавляет правительство единства в условиях пандемии при широкой политической поддержке.
85-летний Берлускони, три десятилетия назад основавший правоцентристскую партию Forza Italia и трижды занимавший пост премьер-министра, долгое время был громоотводом для протестов. Его прошлое включает судимость за налоговое мошенничество и множество сексуальных скандалов, связанных с «вечеринками bunga bunga», в то время как его бизнес-империя, в которую входят три частных телеканала, вызывала опасения по поводу конфликта интересов.
Отказываясь от своей кандидатуры на пост президента, Берлускони сказал, что подтвердил, что у него будет достаточно поддержки, чтобы быть избранным на семилетний срок президента. Он сказал, что он был «польщен и тронут», но не хочет быть причиной «полемики и разногласий» в стране, которая все еще борется с пандемией COVID-19.
С присущей ему нескромностью Берлускони добавил, что президентство «олицетворяет единство нации, страны, которую я люблю и службе которой я посвятил 30 лет, со всей своей энергией, своими способностями, своей компетентностью».
«Я решил сделать еще один шаг на пути национальной ответственности», попросив всех, кто пообещал поддержать его кандидатуру на пост президента, не выбирать его. Вместо этого он и его коллеги-правоцентристские лидеры будут работать над тем, чтобы «прийти к соглашению по поводу имени кандидата, способного добиться широкого консенсуса в парламенте».
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