Берлин не может расследовать отравление Навального

У правоохранительных органов Германии нет полномочий, для расследования дела об отравлении Алексея Навального.
Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung во вторник, 22 сентября.
Как отмечается, что еще до того, как канцлер Ангела Меркель объявила об отравлении Навального веществом "Новичок", федеральное правительство обратилось за разъяснениями к генеральному прокурору в Карлсруэ. В частности, его просили разъяснить, можно ли в Германии проводить расследование.
Но, поскольку это не военное преступление, Берлин не может ссылаться на универсальную юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом. Отравление Навального произошло в России - в этом и есть главное отличие дела Скрипалей на британской земле с британскими жертвами.
Как заявили в Министерстве юстиции и государственной судебной системе Берлина, расследование станет возможным, если Навальный умрет в Германии. При этом не исключено, что судебные органы могут вмешаться, если его состояние значительно ухудшится.
Специалисты из нескольких стран заявили, что глава Фонда борьбы с коррупцией РФ стал жертвой боевого яда типа "Новичок". Началось расследование. В частности, этим инцидентом заинтересовались немецкие следователи. Сам Навальный отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила немецким коллегам начать совместное расследование.
Как отмечается, что еще до того, как канцлер Ангела Меркель объявила об отравлении Навального веществом "Новичок", федеральное правительство обратилось за разъяснениями к генеральному прокурору в Карлсруэ. В частности, его просили разъяснить, можно ли в Германии проводить расследование.
Но, поскольку это не военное преступление, Берлин не может ссылаться на универсальную юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом. Отравление Навального произошло в России - в этом и есть главное отличие дела Скрипалей на британской земле с британскими жертвами.
Как заявили в Министерстве юстиции и государственной судебной системе Берлина, расследование станет возможным, если Навальный умрет в Германии. При этом не исключено, что судебные органы могут вмешаться, если его состояние значительно ухудшится.
Специалисты из нескольких стран заявили, что глава Фонда борьбы с коррупцией РФ стал жертвой боевого яда типа "Новичок". Началось расследование. В частности, этим инцидентом заинтересовались немецкие следователи. Сам Навальный отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила немецким коллегам начать совместное расследование.
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