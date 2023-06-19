Береговая охрана США перехватила более 6 тонн кокаина в Атлантическом океане

В Атлантическом океане, Соединенные Штаты Америки перехватили более шести тонн кокаина. Американская береговая охрана провела операцию, в ходе которой было изъято 14 тысяч 153 фунта (приблизительно 6 тысяч 420 кг) кокаина общей стоимостью более 186 миллионов долларов.
Эту информацию сообщил телеканал CNN, ссылаясь на пресс-релиз американского ведомства.
Отмечается, что перехваченный наркотик состоял из девяти различных партий и был обнаружен в международных водах Атлантического океана и Карибского моря.
В ходе операции также были задержаны 12 подозреваемых в контрабанде наркотиков, усиливая борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ.
Эту информацию сообщил телеканал CNN, ссылаясь на пресс-релиз американского ведомства.
Отмечается, что перехваченный наркотик состоял из девяти различных партий и был обнаружен в международных водах Атлантического океана и Карибского моря.
В ходе операции также были задержаны 12 подозреваемых в контрабанде наркотиков, усиливая борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ.
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