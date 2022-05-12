Белый дом ввел новые санкции против режима Лукашенко

20:32 09 августа Киев, Украина

По случаю годовщины мошеннических президентских выборов в Беларуси, в США заявили о введении новых экономических санкциях против режима Лукашенко.





В частности, президент США Джо Байден отписал исполнительный указ, которым применяются дальнейшие ограничительные меры против Александра Лукашенко и его режима.



Санкции вводятся за: Ограничительные меры введены против государственного предприятия "Беларуськалий" , Национального олимпийского комитета Беларуси, бизнесменов и связанных с ними компаний, говорится в заявлении на сайте Белого дома.В частности, президент США Джо Байден отписал исполнительный указ, которым применяются дальнейшие ограничительные меры против Александра Лукашенко и его режима.Санкции вводятся за:

Постоянное наступление на права человека и демократические стремления белорусского народа;

за совершение межнациональных репрессий и злоупотреблений властью;

за посягательство на международные нормы;

за коррупцию.

Так, новый указ укрепляет полномочия, которые усиливают давление на режим Лукашенко за все вышеперечисленные поступки.



Отныне США будут вводить блокирующие санкции против лиц, работающих в определенных секторах, в том числе в секторе обороны (также в контексте материального обеспечения), секторе безопасности, энергетическом секторе, в производстве минеральных удобрений (хлорид калия), в производстве табачных изделий, строительном и транспортном секторах, или любом другом секторе экономики Беларуси, которые будут определяться министром финансов или государственным секретарем.



В то же время Министерство финансов США и Государственный департамент вводят новые санкции против физических и юридических лиц.



В частности, под санкции попали:

Государственное предприятие "Беларуськалий". Это производственное объединение является крупнейшим в мире производителем минеральных калийных удобрений и выступает источником для незаконного обогащения режима Лукашенко;

Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в содействии отмыванию средств, в уклонении от соблюдения санкций и в лукавстве относительно запрета выдачи виз. Международный олимпийский комитет сделал публичное замечание белорусском НОК за неспособность защищать белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий.

Также под санкции попали известные бизнесмены, которые поддерживают режим Лукашенко, а также 15 компаний, которые связанные с этими бизнесменами, в том числе частный белорусский банк "Абсолютбанк". Еще под санкции попали дополнительные юридические учреждения, которые работают с табачными изделиями, в строительстве, энергетическом и транспортном секторах белорусской экономики.