Белый дом ввел новые санкции против режима Лукашенко

По случаю годовщины мошеннических президентских выборов в Беларуси, в США заявили о введении новых экономических санкциях против режима Лукашенко.
Ограничительные меры введены против государственного предприятия "Беларуськалий", Национального олимпийского комитета Беларуси, бизнесменов и связанных с ними компаний, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
В частности, президент США Джо Байден отписал исполнительный указ, которым применяются дальнейшие ограничительные меры против Александра Лукашенко и его режима.
Санкции вводятся за:
В частности, президент США Джо Байден отписал исполнительный указ, которым применяются дальнейшие ограничительные меры против Александра Лукашенко и его режима.
Санкции вводятся за:
- Постоянное наступление на права человека и демократические стремления белорусского народа;
- за совершение межнациональных репрессий и злоупотреблений властью;
- за посягательство на международные нормы;
- за коррупцию.
Так, новый указ укрепляет полномочия, которые усиливают давление на режим Лукашенко за все вышеперечисленные поступки.
Отныне США будут вводить блокирующие санкции против лиц, работающих в определенных секторах, в том числе в секторе обороны (также в контексте материального обеспечения), секторе безопасности, энергетическом секторе, в производстве минеральных удобрений (хлорид калия), в производстве табачных изделий, строительном и транспортном секторах, или любом другом секторе экономики Беларуси, которые будут определяться министром финансов или государственным секретарем.
В то же время Министерство финансов США и Государственный департамент вводят новые санкции против физических и юридических лиц.
В частности, под санкции попали:
Отныне США будут вводить блокирующие санкции против лиц, работающих в определенных секторах, в том числе в секторе обороны (также в контексте материального обеспечения), секторе безопасности, энергетическом секторе, в производстве минеральных удобрений (хлорид калия), в производстве табачных изделий, строительном и транспортном секторах, или любом другом секторе экономики Беларуси, которые будут определяться министром финансов или государственным секретарем.
В то же время Министерство финансов США и Государственный департамент вводят новые санкции против физических и юридических лиц.
В частности, под санкции попали:
- Государственное предприятие "Беларуськалий". Это производственное объединение является крупнейшим в мире производителем минеральных калийных удобрений и выступает источником для незаконного обогащения режима Лукашенко;
- Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в содействии отмыванию средств, в уклонении от соблюдения санкций и в лукавстве относительно запрета выдачи виз. Международный олимпийский комитет сделал публичное замечание белорусском НОК за неспособность защищать белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий.
Также под санкции попали известные бизнесмены, которые поддерживают режим Лукашенко, а также 15 компаний, которые связанные с этими бизнесменами, в том числе частный белорусский банк "Абсолютбанк". Еще под санкции попали дополнительные юридические учреждения, которые работают с табачными изделиями, в строительстве, энергетическом и транспортном секторах белорусской экономики.
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