Белый дом вкладывает $42 млрд в высокоскоростной интернет для США

12:02 27 июня Киев, Украина

В стремлении обеспечить всеобщий доступ к высокоскоростному широкополосному интернету для всех граждан Соединенных Штатов Америки к 2030 году, Белый дом решил распределить 42 миллиарда долларов среди 50 штатов.

Эту информацию сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Техас и Калифорния возглавляют список финансирования - 3,1 млрд долларов и 1,9 млрд соответственно. Менее густонаселенные штаты, такие как Вирджиния, Алабама и Луизиана, тоже попали в десятку наиболее финансируемых. В этих штатах большие сельские районы с меньшим доступом к интернету, чем в крупных городах.

"Это самая большая инвестиция в высокоскоростной интернет. Для того чтобы современная экономика работала, доступ к интернету так же важен для всех, как электричество, или вода, или другие базовые услуги", - заявил президент США Джо Байден

По данным администрации Байдена, около 8,5 млн локаций в США не имеют доступа к широкополосному соединению. Крупнейшие провайдеры страны, такие как Verizon, Comcast, Charter Communications, неохотно предоставляют доступ к малонаселенным сельским общинам, поскольку инвестиции дорогостоящие, а регионы не предполагают большое количество абонентов. Отсутствие широкополосного доступа к интернету привлекло внимание правительства во время пандемии COVID-19, когда ученики были вынуждены учиться онлайн.