Белый дом вкладывает $42 млрд в высокоскоростной интернет для США

В стремлении обеспечить всеобщий доступ к высокоскоростному широкополосному интернету для всех граждан Соединенных Штатов Америки к 2030 году, Белый дом решил распределить 42 миллиарда долларов среди 50 штатов.
Эту информацию сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что Техас и Калифорния возглавляют список финансирования - 3,1 млрд долларов и 1,9 млрд соответственно. Менее густонаселенные штаты, такие как Вирджиния, Алабама и Луизиана, тоже попали в десятку наиболее финансируемых. В этих штатах большие сельские районы с меньшим доступом к интернету, чем в крупных городах.
По данным администрации Байдена, около 8,5 млн локаций в США не имеют доступа к широкополосному соединению. Крупнейшие провайдеры страны, такие как Verizon, Comcast, Charter Communications, неохотно предоставляют доступ к малонаселенным сельским общинам, поскольку инвестиции дорогостоящие, а регионы не предполагают большое количество абонентов. Отсутствие широкополосного доступа к интернету привлекло внимание правительства во время пандемии COVID-19, когда ученики были вынуждены учиться онлайн.
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