Белый дом раскрыл содержание разговора с Путиным

13:37 31 Декабрь Киев, Украина





После разговора между президентами в Совете по национальной безопасности США раскрыли детали звонка между Джо Байденом и Владимиром Путиным. В администрации сказали, что разговор был "серьезным и по сути", и что оба лидера изложили свои позиции по урегулированию ситуации.



Байден очертил 2 пути подхода США, которые будут зависеть от действий Москвы в ближайшее время. Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, длившийся около 50 минут. В ней лидеры обеих стран обсудили отношения между США и Россией, ситуацию в Европе и скопление российских войск вокруг Украины.После разговора между президентами в Совете по национальной безопасности США раскрыли детали звонка между Джо Байденом и Владимиром Путиным. В администрации сказали, что разговор был "серьезным и по сути", и что оба лидера изложили свои позиции по урегулированию ситуации.Байден очертил 2 пути подхода США, которые будут зависеть от действий Москвы в ближайшее время.

Первый – это путь дипломатии, который приведет к деэскалации ситуации.

Второй - путь сдерживания, в том числе с серьезной ценой и последствиями, если Россия решит предпринять дальнейшее вторжение в Украину.

Об этом сообщил чиновник Совета по нацбезопасности США.



В администрации подчеркнули, что Джо Байден был очень четким и прояснил Путину, что США будут действовать по принципу "ничего о вас без вас", когда речь идет о партнерах и союзниках.

"Путин сказал, что он понял", - добавил чиновник Совета по национальной безопасности США.

Отвечая на вопрос, прояснил ли Путин свои намерения по поводу возможного вторжения в Украину, чиновник Совета по национальной безопасности ответил, что в ходе разговора президентов от Путина не прозвучало никаких утвердительных заявлений по этому поводу.

«Но, несмотря на это, сейчас мы сосредоточены на действиях и показаниях, а не на словах. Поэтому мы продолжим очень внимательно следить за передвижением и наращиванием российских сил на границе с Украиной и готовиться к любому решению, которое может в конечном итоге принять Путин”, - сказал чиновник.

Спикер Белого дома Джен Псаки добавила, что Байден также выразил поддержку дипломатическому пути решения вопроса, который должен начаться в январе 2022 года серией переговоров между США, Россией, НАТО и ОБСЕ.

"Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - заявила Джен Псаки.