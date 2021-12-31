Белый дом раскрыл содержание разговора с Путиным

Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, длившийся около 50 минут. В ней лидеры обеих стран обсудили отношения между США и Россией, ситуацию в Европе и скопление российских войск вокруг Украины.
После разговора между президентами в Совете по национальной безопасности США раскрыли детали звонка между Джо Байденом и Владимиром Путиным. В администрации сказали, что разговор был "серьезным и по сути", и что оба лидера изложили свои позиции по урегулированию ситуации.
Байден очертил 2 пути подхода США, которые будут зависеть от действий Москвы в ближайшее время.
После разговора между президентами в Совете по национальной безопасности США раскрыли детали звонка между Джо Байденом и Владимиром Путиным. В администрации сказали, что разговор был "серьезным и по сути", и что оба лидера изложили свои позиции по урегулированию ситуации.
Байден очертил 2 пути подхода США, которые будут зависеть от действий Москвы в ближайшее время.
- Первый – это путь дипломатии, который приведет к деэскалации ситуации.
- Второй - путь сдерживания, в том числе с серьезной ценой и последствиями, если Россия решит предпринять дальнейшее вторжение в Украину.
Об этом сообщил чиновник Совета по нацбезопасности США.
В администрации подчеркнули, что Джо Байден был очень четким и прояснил Путину, что США будут действовать по принципу "ничего о вас без вас", когда речь идет о партнерах и союзниках.
В администрации подчеркнули, что Джо Байден был очень четким и прояснил Путину, что США будут действовать по принципу "ничего о вас без вас", когда речь идет о партнерах и союзниках.
Отвечая на вопрос, прояснил ли Путин свои намерения по поводу возможного вторжения в Украину, чиновник Совета по национальной безопасности ответил, что в ходе разговора президентов от Путина не прозвучало никаких утвердительных заявлений по этому поводу.
Спикер Белого дома Джен Псаки добавила, что Байден также выразил поддержку дипломатическому пути решения вопроса, который должен начаться в январе 2022 года серией переговоров между США, Россией, НАТО и ОБСЕ.
В Белом доме также заявили, что переговоры между США и Россией в Женеве начнутся 9 января и продлятся до 10 января. До этого времени Соединенные Штаты будут находиться в тесных консультациях с партнерами, в том числе с правительством Украины.
Со своей стороны деталями разговора поделились и в Кремле.
Со своей стороны деталями разговора поделились и в Кремле.
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