Белый дом опроверг связь задержки доставки почты с Трампом

Заявление главного почтмейстера США об отложении внутреннего реформирования до окончания проведения президентских выборов и последующую задержку почтвых доставок многие связали с указанием президента.

В Белом доме эту информацию опровергли. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз официально заявил, что задержки при доставке почты по территории США не связаны с указаниями президента Дональда Трампа, которого демократы подозревают в попытках саботировать голосование по почте на ноябрьских президентских выборах.

"Это [задержка почты] однозначно не было намеренным, так как президент США не распоряжался об этом", - сказал Медоуз, чье заявление приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее главный почтмейстер Почтовой службы США Луи Деджой заявил, что служба откладывает внутреннее реформирование до проведения президентских выборов "во избежание какого-либо влияния [реформ] на голосование". По его словам, часы работы отделений, как и их количество, остаются без изменений. Объекты почтовой инфраструктуры также не будут переносить.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) назвала заявление Деджоя "необходимым, но недостаточным первым шагом на пути к прекращению кампании президента [США] по саботированию выборов".

Иск к почте

Ранее власти 20 штатов, в частности Вашингтона, Колорадо, Коннектикута, Иллинойса, Мэриленда, подали иск к почте в связи с планируемыми изменениями и возможными задержками при доставке бюллетеней.

Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.