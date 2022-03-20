Белорусского оппозиционера и конкурента Лукашенко Виктора Бабарико хотят приговорить к 15 годам заключения

Оппозиционному политику и в недавнем прошлом конкуренту Александра Лукашенка Виктору Бабарико, прокуратура просит Верховный суд республики назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Об этом сообщает Радио Свабода.
Бабарико обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.
Помощникам Бабарико прокуратура попросила назначить наказание в виде от трех до 6,5 года колонии.
Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что не видит ничего нового в том, что прокуратура действует так долго. По его словам, Бабарико с юмором относится к суду, но он уже устал.
/>Виктор Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, однако его не допустили к участию в выборах.
Об этом сообщает Радио Свабода.
Бабарико обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.
Помощникам Бабарико прокуратура попросила назначить наказание в виде от трех до 6,5 года колонии.
Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что не видит ничего нового в том, что прокуратура действует так долго. По его словам, Бабарико с юмором относится к суду, но он уже устал.
/>Виктор Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, однако его не допустили к участию в выборах.
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