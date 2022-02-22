Белорусское издание TUT.BY лишили статуса СМИ

20:30 29 Сентябрь Киев, Украина

Издание TUT.BY активно освещающее все происходящее в Беларуси без цензуры, лишили статуса СМИ на три месяца с 1 октября



В Беларуси выпуск СМИ может быть приостановлен, если подан соответствующий иск в суд. Такой иск в Экономический суд Министерство информации направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.



Редакция TUT.BY сообщила, что они по-прежнему будут работать как интернет-ресурс, но без статуса СМИ.



Регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года,хотя работает с 2000 года.



Начиная с 7 августа этого года TUT.BY получил от Мининформации четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после публикации четырех материалов.