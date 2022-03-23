Белорусским школьникам расскажут много удивительного о войне в Украине

18:07 23 марта Киев, Украина

На сайте Национального образовательного портала появилась информация о том, что 24 марта в белорусских школах пройдет единый информационный час, посвященный в первую очередь событиям в Украине. На этот же ресурсе выложены и вспомогательные материалы для проведения мероприятия. Всего планов-конспектов занятия предлагается три: для учеников младших, средних и старших классов.

Об этом сообщает белорусское издание Зеркало, которое изучило, как белорусские власти хотят представить свою роль в войне России против Украины.

Начинаются все три документа с обозначения цели информационного часа. Интересно, что для всех трех категорий школьников они пусть и незначительно, но отличаются.



Так, у младших школьников хотят сформировать «устойчивую уверенность в мирном разрешении международной напряженности у границ Республики



А вот учеников средних классов убеждать в мирном разрешении «напряженности» уже не хотят. В методичке для них цель обозначена так: «формирование у учащихся представления о мире как многозначном понятии, раскрытие значимости сохранения и укрепления мира как высшей ценности, формирование у учащихся представления о миролюбивой политике Республики Беларусь».



В случае же со старшеклассниками составители плана также не выражают «уверенности в мирном разрешении», цель обозначена так: «основываясь на достоверных фактах и документах, характеризующих текущую общественно-политическую ситуацию, сформировать у учащихся представления о миролюбивой внешней и внутренней политике Республики Беларусь». О достоверности же фактов и документов, которые предлагают использовать на информационном часу, ниже.



Так, у младших школьников хотят сформировать «устойчивую уверенность в мирном разрешении международной напряженности у границ Республики Беларусь (видимо, под „напряженностью“ имеется в виду война в Украине, унесшая уже тысячи жизней и лишившая миллионы людей их домов — Прим. Ред.), убежденности в миролюбивой политике Беларуси и действенности мер, предпринимаемых Лукашенко по урегулированию ситуации».А вот учеников средних классов убеждать в мирном разрешении «напряженности» уже не хотят. В методичке для них цель обозначена так: «формирование у учащихся представления о мире как многозначном понятии, раскрытие значимости сохранения и укрепления мира как высшей ценности, формирование у учащихся представления о миролюбивой политике Республики Беларусь».В случае же со старшеклассниками составители плана также не выражают «уверенности в мирном разрешении», цель обозначена так: «основываясь на достоверных фактах и документах, характеризующих текущую общественно-политическую ситуацию, сформировать у учащихся представления о миролюбивой внешней и внутренней политике Республики Беларусь». О достоверности же фактов и документов, которые предлагают использовать на информационном часу, ниже.

Для младших школьников: «особая роль» Лукашенко, песни и стихи

Начнем с анализа плана, который предлагают реализовать в младшей школе. Начать информационный час авторы документа хотят с эпиграфа (его, видимо, нужно написать на доске), состоящего из цитаты из стихотворения Расула Гамзатова «Я не хочу войны». «Людям люди пусть помогут, / Преградив пути войне».

«Уже в начале занятия эмоциональный заряд должен быть направлен на выбор гуманистических нравственных ценностей, который выражается в известных лозунгах: „Миру — мир!“, „Мы — за мир!“», — говорится в документе.

Выглядит это несколько крамольно — с учетом того, что в Беларуси людей, «преграждающих путь войне» и выходящих с антивоенными

плакатами, содержание которых практически аналогично упомянутым лозунгам, задерживают сотнями.

Далее младшим школьникам предлагают познакомится с пословицей «Худой мир лучше доброй ссоры» и осмыслить ее. Результатом осмысления, по задумке авторов, должен стать плавный переход к следующему нарративу: «Наша республика делает все возможное для разрешения военного конфликта. Она предоставила площадку для проведения переговоров и обеспечила их безупречную организацию». О том, что на переговорах в Беларуси противоборствующие стороны, по сути, ни о чем не договорились и в итоге вообще отказались от белорусских посреднических услуг, в плане не упоминается.



Зато учителям предлагают отметить «особую роль» Лукашенко, который выступает «посредником между враждующими сторонами» и «гарантом мира и спокойствия в родной стране». Вместе с учащимися педагог должен прочитать следующую цитату политика: «И мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели — мира в регионе». Других цитат Лукашенко по теме войны в Украине не предлагается. Например, вот эту, сказанную еще до начал войны: «Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь». Или вот эту, произнесенную уже после вторжения: «Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут».



После этого детей зачем-то просят вспомнить первые строки белорусского гимна и переходят к теме Великой Отечественной: «Почему белорусы так трепетно относятся к миру на земле? В Беларуси война оставила глубокий след. Наша страна потеряла каждого третьего жителя в годы Великой Отечественной войны». Затем ученикам предлагают показать фотографии мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» в поселке Красный Берег на Гомельщине, рассказав, что на этом месте был сборный пункт для детей, которых вывозили в Германию. О том, что на Гомельщине сейчас дислоцируются российские войска, наносящие удары по Украине, рассказывать не предлагают.

«Во время войны погибло много детей, многие потеряли родителей, ведь враги не жалели мирное население: жгли наши города и села, а жителей убивали или угоняли в плен», — пишут авторы.

О как минимум 121 погибшем на данный момент украинском ребенке во время проведения российской «спецоперации» в методичке — ни слова.

«Может ли наша белорусская земля, испытавшая столько горя и боли от войны, допустить новое военное лихолетье? Конечно, нет, — пишут составители плана и приводят бесспорные аргументы: — Наша Родина — Республика Беларусь — находится в центре Европы. Беларусь стремится жить в мире и согласии со всеми соседями. Беларусь строит отношения с соседями и странами Содружества Независимых Государств, а также со всеми государствами мира, исходя из национальных интересов, на основе равенства и взаимного уважения».

После этого детям в возрасте 6−10 лет предлагают посмотреть церемонию подписания решения недавнего референдума.



Завершить урок предлагают рассуждениями о значении слова «мир» и демонстрацией рисунка «Голубка Пикассо», который ученики должны вырезать из бумаги под звуки песни «Летите, голуби».

«Не случайно в наших городах и селах есть улицы, проспекты и даже переулки Мира (обратить внимание, если такое название есть в населенном пункте), есть поселок Мир. В мире мы и будем жить, потому что, как подчеркнул белорусский лидер: „Никакой сегодня угрозы для страны нет ни на одном направлении“», — торжественно пишут составители плана урока.

Для средней школы: верная информация — в «СБ», Россия проводит «спецоперацию»

«Жить в мирной стране — это огромное счастье. Просыпаться ранним утром, зная, что тебе и твоей семье не грозит опасность. Замечательно не знать, как звучит выстрел, как выглядит истребитель», — предлагают начать урок в средних классах составители документа, которые, видимо, не в курсе, что жители южных регионов Беларуси уже почти месяц постоянно наблюдают в небе боевые самолеты и слышат грохот.

«В разных уголках планеты и сегодня продолжаются войны, — пишут составители, имея в виду, вероятно, „уголок“ южнее Гомеля, Мозыря, Пинска и Бреста — и сразу же переходят к главному: — Люди живут в страхе и в неуверенности в завтрашнем дне. После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, с которыми были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, началась специальная военная операция Вооруженных Сил Российской Федерации. На эту тему в сети появляется много фейковой информации».



Чтобы понять, откуда черпать правильную информацию, школьникам предлагают обратиться к утверждениям провластного историка, политолога и публициста Вадима Гигина.

«Против нас ведется мощнейшая кампания по дезинформации, проводится информационно-психологическая операция [со стороны Запада]. Будут бесконечные вбросы, различные фейки. В этой ситуации доверяйте проверенным источникам!» — говорит Гигин в предлагаемой школьникам публикации на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня» и в качестве такого источника приводит… само это издание. «Здесь, как показал опыт, информация по таким важнейшим направлениям выверенная и точная» — утверждает глава общества «Знание».

Далее школьники должны посмотреть несколько фрагментов телевизионных интервью: сначала все с тем же Гигиным, о том, что белорусские военные обеспечивают безопасность границы страны, а затем — с Лукашенко, утверждающим, что «белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели — мира в регионе».

«В связи с происходящими событиями в Украине […] Александр Лукашенко в своих выступлениях подчеркивает, что белорусская армия не участвовала и не собирается участвовать в спецоперации на Украине. Глава нашего государства также заверил, что российское руководство никогда не ставило перед Беларусью вопрос о ее участии в операции», — пишут авторы документа.

После этого школьникам предлагают рассказать, как они понимают следующие слова Лукашенко: «Если мы хотим сохранить страну в этот острый период, мы должны заниматься каждый своим делом». К какому выводу дети должны прийти, не указано.



Завершиться урок должен так же, как и в младших классах: сначала обсуждением значения слова «мир», а затем рассказом о рисунке Пикассо и попыткой повторить его силами учеников. О возможной опасности для школьников быть задержанными за антивоенные рисунки, детям не говорят.



Для старшеклассников: фейки в СМИ и как их отличать

«Актуальность проведения информационного часа обусловлена тем, что в настоящее время, к сожалению, появляются попытки фальсификации, манипуляции фактами, относящимися к событиям в Украине», — с такого посыла предлагается начать информационный час в старших классах.

«В настоящее время мы являемся свидетелями событий новейшей истории, которые стали следствием политики разных государств в отношении Беларуси, России и нашего ближайшего соседа и братского народа Украины», — говорится далее, однако как именно политика «разных государств» заставила Россию начать войну против «братского народа», не сообщается.

Далее школьникам предлагают посмотреть все то же интервью Гигина об обеспечении безопасности границ белорусскими военными. После этого авторы почему-то предлагают учителям перейти к теме белорусской Конституции, «акцентируя внимание учащихся на том, что согласно статье 79 Конституции нашей страны Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина».

«В статье 18 Конституции нашей страны отмечено, что „Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права“. Данная статья в новой редакции дополнена следующей фразой: „Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств“», — пишут составители документа, однако не уточняют, почему данное дополнение нарушается с первого дня действия новой редакции Основного закона с 15 марта: власти Беларуси не сообщали о том, что они запретили России использовать белорусскую территорию для военной атаки Украины.

Тем не менее, ученикам предлагают показать фрагмент видео с церемонии торжественного подписания решения референдума Александром Лукашенко. После этого школьники должны будут ответить на вопрос об их понимании первых строк белорусского гимна и понимании слов Лукашенко о том, чтобы каждый занимался своим делом. Затем вновь затрагивается тем об организации переговоров России и Украины в Беларуси — вновь без упоминания об их бесплодности.



Также авторы документа предлагают раздать старшеклассникам памятки «Проверяем достоверность и надежность информации», «На что необходимо обратить внимание при чтении новостей (как распознать фейки)», «Как отделить факты от мнений в медиа», «Памятка по безопасности в сети», «Памятка для проверки фотографии в сети». Показывать, как применять эти памятки (например, на основе материалов белорусских государственных СМИ) на информационном часу не предлагают.



В конце мероприятия школьников предлагают спросить о том, для чего создаются фейковые новости и как их распознать, а также как каждый из нас может изменить мир к лучшему. Итогом могут стать подготовленные старшеклассниками плакаты о мире, дружбе и взаимопомощи.