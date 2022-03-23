Белорусским школьникам расскажут много удивительного о войне в Украине

На сайте Национального образовательного портала появилась информация о том, что 24 марта в белорусских школах пройдет единый информационный час, посвященный в первую очередь событиям в Украине. На этот же ресурсе выложены и вспомогательные материалы для проведения мероприятия. Всего планов-конспектов занятия предлагается три: для учеников младших, средних и старших классов.
Об этом сообщает белорусское издание Зеркало, которое изучило, как белорусские власти хотят представить свою роль в войне России против Украины.
Начинаются все три документа с обозначения цели информационного часа. Интересно, что для всех трех категорий школьников они пусть и незначительно, но отличаются.
Так, у младших школьников хотят сформировать «устойчивую уверенность в мирном разрешении международной напряженности у границ Республики Беларусь (видимо, под „напряженностью“ имеется в виду война в Украине, унесшая уже тысячи жизней и лишившая миллионы людей их домов — Прим. Ред.), убежденности в миролюбивой политике Беларуси и действенности мер, предпринимаемых Лукашенко по урегулированию ситуации».
А вот учеников средних классов убеждать в мирном разрешении «напряженности» уже не хотят. В методичке для них цель обозначена так: «формирование у учащихся представления о мире как многозначном понятии, раскрытие значимости сохранения и укрепления мира как высшей ценности, формирование у учащихся представления о миролюбивой политике Республики Беларусь».
В случае же со старшеклассниками составители плана также не выражают «уверенности в мирном разрешении», цель обозначена так: «основываясь на достоверных фактах и документах, характеризующих текущую общественно-политическую ситуацию, сформировать у учащихся представления о миролюбивой внешней и внутренней политике Республики Беларусь». О достоверности же фактов и документов, которые предлагают использовать на информационном часу, ниже.
Для младших школьников: «особая роль» Лукашенко, песни и стихи
Начнем с анализа плана, который предлагают реализовать в младшей школе. Начать информационный час авторы документа хотят с эпиграфа (его, видимо, нужно написать на доске), состоящего из цитаты из стихотворения Расула Гамзатова «Я не хочу войны». «Людям люди пусть помогут, / Преградив пути войне».
Выглядит это несколько крамольно — с учетом того, что в Беларуси людей, «преграждающих путь войне» и выходящих с антивоенными
плакатами, содержание которых практически аналогично упомянутым лозунгам, задерживают сотнями.
Далее младшим школьникам предлагают познакомится с пословицей «Худой мир лучше доброй ссоры» и осмыслить ее. Результатом осмысления, по задумке авторов, должен стать плавный переход к следующему нарративу: «Наша республика делает все возможное для разрешения военного конфликта. Она предоставила площадку для проведения переговоров и обеспечила их безупречную организацию». О том, что на переговорах в Беларуси противоборствующие стороны, по сути, ни о чем не договорились и в итоге вообще отказались от белорусских посреднических услуг, в плане не упоминается.
Зато учителям предлагают отметить «особую роль» Лукашенко, который выступает «посредником между враждующими сторонами» и «гарантом мира и спокойствия в родной стране». Вместе с учащимися педагог должен прочитать следующую цитату политика: «И мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели — мира в регионе». Других цитат Лукашенко по теме войны в Украине не предлагается. Например, вот эту, сказанную еще до начал войны: «Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь». Или вот эту, произнесенную уже после вторжения: «Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут».
После этого детей зачем-то просят вспомнить первые строки белорусского гимна и переходят к теме Великой Отечественной: «Почему белорусы так трепетно относятся к миру на земле? В Беларуси война оставила глубокий след. Наша страна потеряла каждого третьего жителя в годы Великой Отечественной войны». Затем ученикам предлагают показать фотографии мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» в поселке Красный Берег на Гомельщине, рассказав, что на этом месте был сборный пункт для детей, которых вывозили в Германию. О том, что на Гомельщине сейчас дислоцируются российские войска, наносящие удары по Украине, рассказывать не предлагают.
О как минимум 121 погибшем на данный момент украинском ребенке во время проведения российской «спецоперации» в методичке — ни слова.
После этого детям в возрасте 6−10 лет предлагают посмотреть церемонию подписания решения недавнего референдума.
Завершить урок предлагают рассуждениями о значении слова «мир» и демонстрацией рисунка «Голубка Пикассо», который ученики должны вырезать из бумаги под звуки песни «Летите, голуби».
Для средней школы: верная информация — в «СБ», Россия проводит «спецоперацию»
«Жить в мирной стране — это огромное счастье. Просыпаться ранним утром, зная, что тебе и твоей семье не грозит опасность. Замечательно не знать, как звучит выстрел, как выглядит истребитель», — предлагают начать урок в средних классах составители документа, которые, видимо, не в курсе, что жители южных регионов Беларуси уже почти месяц постоянно наблюдают в небе боевые самолеты и слышат грохот.
«В разных уголках планеты и сегодня продолжаются войны, — пишут составители, имея в виду, вероятно, „уголок“ южнее Гомеля, Мозыря, Пинска и Бреста — и сразу же переходят к главному: — Люди живут в страхе и в неуверенности в завтрашнем дне. После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, с которыми были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, началась специальная военная операция Вооруженных Сил Российской Федерации. На эту тему в сети появляется много фейковой информации».
Чтобы понять, откуда черпать правильную информацию, школьникам предлагают обратиться к утверждениям провластного историка, политолога и публициста Вадима Гигина.
Далее школьники должны посмотреть несколько фрагментов телевизионных интервью: сначала все с тем же Гигиным, о том, что белорусские военные обеспечивают безопасность границы страны, а затем — с Лукашенко, утверждающим, что «белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели — мира в регионе».
После этого школьникам предлагают рассказать, как они понимают следующие слова Лукашенко: «Если мы хотим сохранить страну в этот острый период, мы должны заниматься каждый своим делом». К какому выводу дети должны прийти, не указано.
Завершиться урок должен так же, как и в младших классах: сначала обсуждением значения слова «мир», а затем рассказом о рисунке Пикассо и попыткой повторить его силами учеников. О возможной опасности для школьников быть задержанными за антивоенные рисунки, детям не говорят.
Для старшеклассников: фейки в СМИ и как их отличать
Завершиться урок должен так же, как и в младших классах: сначала обсуждением значения слова «мир», а затем рассказом о рисунке Пикассо и попыткой повторить его силами учеников. О возможной опасности для школьников быть задержанными за антивоенные рисунки, детям не говорят.
Для старшеклассников: фейки в СМИ и как их отличать
Далее школьникам предлагают посмотреть все то же интервью Гигина об обеспечении безопасности границ белорусскими военными. После этого авторы почему-то предлагают учителям перейти к теме белорусской Конституции, «акцентируя внимание учащихся на том, что согласно статье 79 Конституции нашей страны Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина».
Тем не менее, ученикам предлагают показать фрагмент видео с церемонии торжественного подписания решения референдума Александром Лукашенко. После этого школьники должны будут ответить на вопрос об их понимании первых строк белорусского гимна и понимании слов Лукашенко о том, чтобы каждый занимался своим делом. Затем вновь затрагивается тем об организации переговоров России и Украины в Беларуси — вновь без упоминания об их бесплодности.
Также авторы документа предлагают раздать старшеклассникам памятки «Проверяем достоверность и надежность информации», «На что необходимо обратить внимание при чтении новостей (как распознать фейки)», «Как отделить факты от мнений в медиа», «Памятка по безопасности в сети», «Памятка для проверки фотографии в сети». Показывать, как применять эти памятки (например, на основе материалов белорусских государственных СМИ) на информационном часу не предлагают.
В конце мероприятия школьников предлагают спросить о том, для чего создаются фейковые новости и как их распознать, а также как каждый из нас может изменить мир к лучшему. Итогом могут стать подготовленные старшеклассниками плакаты о мире, дружбе и взаимопомощи.
Также авторы документа предлагают раздать старшеклассникам памятки «Проверяем достоверность и надежность информации», «На что необходимо обратить внимание при чтении новостей (как распознать фейки)», «Как отделить факты от мнений в медиа», «Памятка по безопасности в сети», «Памятка для проверки фотографии в сети». Показывать, как применять эти памятки (например, на основе материалов белорусских государственных СМИ) на информационном часу не предлагают.
В конце мероприятия школьников предлагают спросить о том, для чего создаются фейковые новости и как их распознать, а также как каждый из нас может изменить мир к лучшему. Итогом могут стать подготовленные старшеклассниками плакаты о мире, дружбе и взаимопомощи.
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