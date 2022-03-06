Белорусский политобозреватель Артем Шрайбман вынужден покинуть страну

11:21 06 Июнь Киев, Украина

Как сообщил в своем Telegram известный белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман, он вынужденно покинул Беларусь. Поводом для этого стал прошедший по государственном телеканалу ОНТ фильм, в котором Роман Протасевич назвал его имя в качестве одного из координаторов протестов в 2020 году.

"Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе", - сообщил политик, добавив, что он состоял в чате, который "можно было назвать координационным штабом революции - Love Hata".

Шрайбман отметил, что он только наблюдал вживую за разговорами.

"У меня есть давняя позиция, что аналитик не может и не должен становиться участником процессов, которые анализирует... Многие люди критикуют меня за это самоустранение, но я просто не смог бы честно анализировать политику и заниматься ей одновременно", - написал в соцсети белорусский аналитик.

Он заявил, что перешел "в зону некомфортного риска" после того, как Протасевич в фильме назвал его имя, а ведущий отдельно переспросил.

"Это чувство укрепилось, когда в тот самый вечер я увидел что-то очень похожее на наружку у своего подъезда", - заявил Шрайбман, добавив, что принял решение покинуть Беларусь. Политолог заявил, что выехал в Украину.

Добавим, что Прага призывает немедленно освободить арестованного блогера, а его признания в фильме назвали "вынужденными и манипуляционными". А Лондон требует наказать причастных к интервью Протасевича. Интервью задержанного оппозиционера белорусскому ТВ было дано под угрозой физического насилия, считает глава МИД Великобритании Доминик Рааб.