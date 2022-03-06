Белорусский политобозреватель Артем Шрайбман вынужден покинуть страну

Как сообщил в своем Telegram известный белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман, он вынужденно покинул Беларусь. Поводом для этого стал прошедший по государственном телеканалу ОНТ фильм, в котором Роман Протасевич назвал его имя в качестве одного из координаторов протестов в 2020 году.
Шрайбман отметил, что он только наблюдал вживую за разговорами.
Он заявил, что перешел "в зону некомфортного риска" после того, как Протасевич в фильме назвал его имя, а ведущий отдельно переспросил.
Добавим, что Прага призывает немедленно освободить арестованного блогера, а его признания в фильме назвали "вынужденными и манипуляционными". А Лондон требует наказать причастных к интервью Протасевича. Интервью задержанного оппозиционера белорусскому ТВ было дано под угрозой физического насилия, считает глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии