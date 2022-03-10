Белорусские волонтеры создали сайт «Оставайтесь дома»

Белорусы не хотят умирать за Лукашенко и Путина! Они не хотят убивать украинцев! Для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт «Оставайтесь дома»
На сайте приводятся аргументы, почему белорусским военным лучше обратиться в суд, чем против Украины.
Российская дезинформационная машина быстро вращается в отношении того, сколько было смертей российских солдат. Они лгут всем - миру, Украине, русским людям и самим российским солдатам.
В Морге Мозыря закончилось место. Они пытаются немедленно погрузить трупы в российские поезда, прибывающие на станцию.
Утечки информации не было, больницу охраняют милиция и КГБ. Врачи ничего не говорят — подписали соглашение о неразглашении, пригрозили не продлевать контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили в санитарные ПАЗ и грузили в российские поезда. После того, как кто-то снял об этом видео и он отправился на прогулку в интернет, они начали нагружать тела по ночам, чтобы не привлекать к себе внимания.
Побуждайте, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
Русские не выиграют эту войну!
Русские не выиграют эту войну!
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