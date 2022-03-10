Белорусские волонтеры создали сайт «Оставайтесь дома»

14:52 10 Март Киев, Украина

Белорусы не хотят умирать за Лукашенко Путина ! Они не хотят убивать украинцев! Для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт «Оставайтесь дома»

На сайте приводятся аргументы, почему белорусским военным лучше обратиться в суд, чем против Украины.

«Беларусь, мы просим каждого из вас сделать выбор в пользу мира и дружбы. Украина защищает свою независимость, поэтому каждый, кто придет к нам домой с оружием, будет ликвидирован»

Российская дезинформационная машина быстро вращается в отношении того, сколько было смертей российских солдат. Они лгут всем - миру, Украине, русским людям и самим российским солдатам.

В Морге Мозыря закончилось место. Они пытаются немедленно погрузить трупы в российские поезда, прибывающие на станцию.

Утечки информации не было, больницу охраняют милиция и КГБ. Врачи ничего не говорят — подписали соглашение о неразглашении, пригрозили не продлевать контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили в санитарные ПАЗ и грузили в российские поезда. После того, как кто-то снял об этом видео и он отправился на прогулку в интернет, они начали нагружать тела по ночам, чтобы не привлекать к себе внимания.

Побуждайте, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Русские не выиграют эту войну!