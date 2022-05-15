Белорусские силовики выразили протест против преступных приказов власти

09:40 13 декабря Киев, Украина

Народ Беларуси объединяется в своей борьбе против незаконной власти. Выдающимся событием стал переход представителей силовых структур на сторону народа. Как стало известно, свой протест против преступных приказов власти и призыв к проведению новых президентских выборов в стране они выразили в открытом письме. Письмо уже подписали более сотни действующих и бывших сотрудников силовых и правоохранительных структур, а также армии. Текст их обращения 12 декабря был опубликован оппозиционным Telegram-каналмо NEXTA Live.

Авторы письма требуют признать недействительными выборы 9 августа 2020 года и провести новые выборы в соответствии с международными правилами. По их мнению, это единственный способ урегулирования кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности.

При этом в письме подчеркивается, что действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур Беларуси привели к дискредитации силовиков в глазах общества, "нанеся непоправимый удар по престижу профессии".

"Большинство среди нас – это достойные люди и настоящие профессионалы своего дела. Тем не менее, огромное количество наших коллег были втянуты в исполнение преступных приказов со стороны группы людей, незаконно удерживающих власть в нашей стране", - заявляют подписанты.

В целях безопасности подписи собираются анонимно. Имена подписантов будут обнародованы после того, как их число превысит тысячу.

Ранее сообщалось, что глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская просит США расследовать действия белорусских силовиков.